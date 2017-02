Musica (ma non solo), protagonista del Piano giovani Ambra

14/02/2017

Nuove tecnologie, teatro, associazionismo, coinvolgimento attivo di ragazzi e ragazze nel piano giovani dei Comuni di Ala, Mori, Brentonico, Ronzo-Chienis e Avio

C'è tanta musica, nei progetti del Piano giovani Ambra del 2017.

Ma non solo: nuove tecnologie, teatro, associazionismo, coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze sono i temi portati avanti dal piano giovani dei Comuni di Ala, Mori, Brentonico, Ronzo-Chienis e Avio.

Con la metà di febbraio partiranno le prime iniziative.

«Non ci sono solo aspetti ludici, ma anche temi culturali – dice l'assessora di Ala Michela Speziosi – con questi progetti i giovani acquisiranno competenze utili nel futuro.»



Il Piano giovani inizia il 2017 per la prima volta con il nuovo nome, Ambra, e con la nuova veste grafica, scelti da un gruppo di ragazzi e per volontà del Tavolo delle politiche giovanili dei Comuni coinvolti.

Anche quest'anno a coordinare le iniziative sarà la referente tecnico-organizzativo Luisa Armellini, a presiedere i lavori del Tavolo è Michela Speziosi, assessora alle politiche giovanili del Comune di Ala, ente capofila del piano giovani Ambra.

L'assessora Michela Speziosi evidenzia molti elementi elementi positivi e di novità.

«Sono progetti diversi tra loro, e che vanno oltre il semplice aspetto ludico. Abbiamo costruito un buon mix tra temi e diffusione delle proposte nei territori. C'è una base culturale presente un po' in tutti i progetti. I giovani, oltre a rendersi attivi nei propri paesi, avranno l'opportunità di imparare ad usare strumenti nuovi; o approfondire le loro conoscenze culturali; o fare formazione. I progetti daranno competenze nuove a chi parteciperà.»



Tutte le azioni del Piano seguono le finalità del bando indetto lo scorso anno.

«Il filo conduttore richiesto – spiega la referente Luisa Armellini – era il protagonismo giovanile a favore delle comunità. Si è cercato di fare in modo che tutti i Comuni del Tavolo avessero delle ricadute.»

Il primo progetto a partire sarà «B-side, l'altra faccia della musica», condotto dalla scuola musicale Operaprima.

Le serate di presentazione sono in programma in questi giorni: giovedì 16 febbraio alle 18 nell'auditorium della cassa rurale ad Avio, e alle 20.30 ancora nell'altro auditorium della rurale Bassa Vallagarina, ad Ala, quindi il 17 febbraio alle 18 nella sala riunioni del centro culturale di Brentonico, e alle 20.30 a Mori, all'ex municipio; infine il 21 febbraio alle 20 a Ronzo, nella sala conferenze del centro anziani.



B-side è un percorso per giovani musicisti, dai 15 ai 29 anni: si articola su due anni.

I partecipanti, con un ciclo di workshop e incontri formativi, potranno imparare a gestire un concerto live (anche dal punto di vista della presenza scenica o degli strumenti tecnologici), a fare una registrazione, ma anche un videoclip e a metterlo sul web per farsi conoscere.

Una parte del percorso sarà dedicata anche ad approfondire i passaggi burocratici da seguire per organizzare un evento musicale.

Alla fine del percorso i partecipanti arriveranno a registrare un proprio pezzo musicale. Per informazioni ed iscrizioni: segreteria@operaprima.org.



Parla di musica anche il progetto Music@Dresda, proposto dal gruppo Solinote.

Quest'ultima realtà è nata dalla Banda sociale di Ala, ed è composta da giovani e giovanissimi suonatori di sax e clarinetto non solo provenienti dal complesso alense, ma anche dalla banda sociale di Mori e Brentonico.

Propongono ai loro coetanei un percorso non soltanto musicale, che avrà come esito un viaggio a Dresda in Germania.

Si formeranno due gruppi: uno composto da giovani tra i 18 ed i 29 anni che già sappiano suonare sax e clarinetto, e che assieme dovranno creare un repertorio di brani.



Un altro gruppo sarà composto da non-musicisti, il loro compito sarà raccontare il viaggio, ed ecco quindi che impareranno assieme tecniche di comunicazione multimediale e di storytelling, nonché fotografiche, con le quali costruire un «diario di viaggio».

Il viaggio si terrà a fine estate, sarà occasione anche per approfondire la storia della città tedesca.

Il tutto viene organizzato da un affiatato di giovani under-30.

Le iscrizioni sono aperte e le raccolgono fino a fine marzo.



Per info e adesioni è già attivo l'indirizzo solinote.music@gmail.com.

Sempre ad Ala proseguirà il progetto del Coderdojo, il laboratorio sulla programmazione digitale e sulle nuove tecnologie (robotica, stampante 3d etc) avviato lo scorso anno.

Gestito dall'associazione MindsHub, ha sede in via della Roggia ed è aperto tutti i sabati pomeriggio, per giovani dagli 11 anni in su.

Quest'anno proporrà anche lezioni in inglese, esperimenti scientifici e accoglierà studenti del Liceo di Rovereto per l'alternanza scuola-lavoro.





Nel laboratorio si stanno sperimentando dei robot e una stazione meteorologica itinerante. Informazioni: info@mindshub.it

In estate a Brentonico l'associazione di giovani la Colonnina creerà un nuovo evento estivo, «Baldo-ria», con musica, calcio splash, intrattenimento, tornei, dj set, costruendo una rete fitta e assai estesa di giovani volontari, provenienti un po' da tutte le frazioni del paese e non solo.

Sempre sul Baldo in estate si terrà la «Caccia al bio-tesoro», lanciata dall'associazione Humus.

Anche qui c'è lo zampino delle nuove tecnologie, in particolare il geo-caching.



I partecipanti costruiranno delle cassette da posizionare in luoghi storici del paese o importanti dal punto di vista naturalistico, impareranno nozioni di tecnologia e potranno poi prendere parte ad una caccia al tesoro sul territorio del Parco locale del Baldo, basata sulle tecnologie di geolocalizzazione gps.

A Ronzo e in valle di Gresta si punta invece a far nascere un gruppo giovani.

Il progetto si intitola «In campo!» e sarà un percorso formativo e di affiancamento ad un gruppo di ragazzi e ragazze, affinché apprendano competenze organizzative e gestionali.

Obiettivo è far sì che il gruppo che ne sortirà sia capace poi di rendersi utile ai coetanei ed al territorio. Il progetto è seguito dall'associazione Energie Alternative.



Vive il secondo anno di attività il percorso «Fabbrica in bianco e nero».

Proposto dall'istituto comprensivo di Mori, vede al centro la Montecatini, ex fabbrica tra i simboli della storia moriana e della Bassa Vallagarina.

È un percorso teatrale, condotto con Michele Comite, attraverso il quale i ragazzi/e approfondiranno i danni ambientali e alla salute portati dal questa industria.

Sempre a Mori sta partendo «Xx generation»; è un percorso di riflessione sul come i giovani vivono il sabato sera.



Si articola in più percorsi, di tipo creativo, e prevede un evento finale.

L'ente responsabile è il Comune di Mori, ma si tratta di un progetto corale, che coinvolge numerose realtà che si occupano di giovani nel territorio moriano.

Il piano giovani Ambra vedrà sempre attivo lo sportello informativo, condotto da Luisa Armellini; quest'anno sarà presente non solo ad Ala, ma anche negli altri Comuni.

Per restare aggiornati su proposte, eventi, corsi, bandi, esperienze all'estero, etc, si può consultare la pagina Facebook Piano giovani AMBRA, scrivere a info@pianogiovaniambra.it o contattare il 366.3444728.

