Golf – Eurotour: Edo Molinari all’innovativo World Super 6 Perth

14/02/2017

Formula particolare: per 54 buche si gioca stroke play, poi si termina con il match play

Edoardo Molinari sarà l’unico italiano in campo nell’ISPS HANDA World Super 6 Perth (16-19 febbraio), torneo in combinata tra European Tour e PGA Tour of Australasia che avrà luogo al Lake Karrinyup CC di Perth in Australia.

Il torneo ha formula particolare e innovativa.

Per 54 buche si procede con la rituale stroke play e taglio dopo 36.

Al temine del terzo giro un successivo taglio lascerà in gara 24 concorrenti che si affronteranno in uno shoot-out a eliminazione diretta.

In caso di parità vi sarà uno spareggio con un solo colpo su una buca di 90 metri, appositamente preparata, e passerà il turno (o vincerà il torneo se in finale) chi porrà la palla più vicina alla bandiera.

Una sorta di nearest to te pin.

In campo alcuni tra i migliori elementi del circuito di casa tra i quali Robert Allenby, Andrew Dodt, Richard Green, Matthew Griffin e Brett Rumford insieme al neozelandese Ryan Fox, che solitamente gioca in Europa.



Tra i contendenti asiatici con il malese Danny Chia e gli indiani Jeev Milkha Singh, S.S.P. Chawrasia e Jyoti Randhawa, mentre tra i frequentatori del tour europeo spicca il nome dello svedese Alex Noren, numero 11 mondiale, e uno dei più accreditati favoriti.

Da seguire anche il danese Thorbjorn Olesen, il sudafricano Louis Oosthuizen, il francese Gregory Bourdy e lo scozzese Scott Henry.

Dopo un promettente avvio di stagione con il 14° posto nell’Hong Kong Open e il settimo nel South African Open Edoardo Molinari ha avuto una brusca flessione mancando il taglio in Qatar e in Malesia.

Attesa, dunque, un pronta ripresa del cammino interrotto.

Il montepremi è di 1.260.000 euro dei quali 210.255 andranno al vincitore.

Il torneo è su Sky.

