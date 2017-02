Cles e Tione: online le prenotazioni dei prelievi del sangue

14/02/2017

È possibile prenotare il giorno e l’ora di accesso riducendo i tempi di attesa in sala

È disponibile anche per i punti prelievo di Cles e Tione l’applicazione che permette di prenotare il giorno e l’ora per i prelievi del sangue.

La prenotazione online è disponibile anche per Trento (Crosina Sartori e Centro per i servizi sanitari), Rovereto, Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Cles, Tione e, nei prossimi mesi, verrà estesa a tutti i punti prelievo dell’APSS.

Il cittadino può prenotare online in www.apss.tn.it > «Prenota i prelievi del sangue» e presentarsi, nel giorno e nell’ora stabiliti, allo sportello accettazione della struttura prescelta con la stampa o con la visualizzazione su smartphone o tablet dell’email di conferma della prenotazione generata dal sistema.



Il sistema prevede la possibilità di prenotare dai 30 ai 50 posti al giorno, a seconda del punto prelievo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9.30.

La prenotazione permette di diminuire drasticamente il tempo di attesa per effettuare il prelievo.

A titolo esemplificativo, negli ultimi sette giorni i dati relativi ai tempi di permanenza nel punto prelievo Crosina Sartori di Trento sono circa 39 minuti senza prenotazione e sei minuti se si è in possesso della prenotazione, mentre in quello dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, si attende un’ora e sette minuti senza prenotazione e circa otto minuti con la prenotazione (statistiche dettagliate in: https://trec.trentinosalute.net/indicatori-uso).



Il nuovo servizio è disponibile per la prenotazione nei seguenti punti prelievo:

- Trento – Centro per i servizi sanitari, viale Verona, corpo B

Poliambulatorio Crosina Sartori, via Gocciadoro 82

- Rovereto – Ospedale Santa Maria del Carmine, corso Verona 4

- Pergine Valsugana – Poliambulatorio, via San Pietro 2

- Borgo Valsugana – Ospedale San Lorenzo, viale Vicenza 9

- Cles – Ospedale Valli del Noce, via Degasperi 31

- Tione – Ospedale, via Ospedale 11.

