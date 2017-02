Scalmanati fuori dal locale e resistenza a pubblico ufficiale

14/02/2017

Arrestati dai Carabinieri tre giovani tra i 22 e i 25 anni, due di Fortezza e una di Velturno

Tre giovani tra i 22 e i 25 anni, due ragazzi di Fortezza e una ragazza di Velturno, sono stati arrestati dai Carabinieri di Bressanone nella serata di sabato per resistenza a pubblico ufficial

I tre, fuori da un locale di Bressanone, dopo aver verosimilmente esagerato con l’alcool, avevano iniziato a lanciare bottiglie di vetro contro alcuni avventori di quel pub, tanto da far giungere diverse chiamate al 112 che segnalavano quanto stava accadendo.

I militari dell’Arma, presenti nell’area poiché impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, sono intervenuti prontamente ma al loro arrivo i tre hanno iniziato ad inveire contro i Carabinieri.



Al momento della richiesta dei loro documenti la situazione è peggiorata, poiché i tre hanno iniziato a colpire con calci e pugni i militari i quali, con l’aiuto di altre pattuglie intervenute sul posto, hanno bloccato i giovani, conducendoli in caserma.

I tre sono stati quindi identificati e tratti in arresto con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ieri sono comparsi dinanzi all’autorità giudiziaria di Bolzano che ha convalidato gli arresti e rinviato l’udienza.

