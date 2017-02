Il Tour of the Alps conquista la scena internazionale

14/02/2017

L'evento erede del Giro del Trentino viene presentato a due mesi esatti dal via, a Hochfilzen (Austria) con due splendidi filmati

Josef Margreiter, direttore di Tirol Werbung - Photo Credits Daniele Mosna.



A due mesi esatti dal via, che avverrà a Kufstein il 17 aprile, il neonato Tour of the Alps – erede legittimo del Giro del Trentino – comincia a respirare l’atmosfera mondiale che sembra essere il suo habitat naturale, considerando il carattere di forte internazionalità che ne costituisce la cifra identificativa. Aspettando i mondiali 2018 di ciclismo a Innsbruck, il nuovo evento nato dalla sinergia fra tre territori meravigliosi come il Trentino, l’Alto Adige e il Tirolo, sarà ufficialmente presente in Austria venerdì a Hochfilzen, nella valle tirolese Pillerseetal, dove sono in svolgimento i Campionati del Mondo di biathlon, che questa località aveva già ospitato due volte, nel 1978 e nel 2015.





Filmato del percorso.



Considerando la grande popolarità del biathlon, l’affascinante specialità che combina sci nordico e tiro, nel nord Europa, l’evento diventa una eccellente occasione di promozione per il Tour of the Alps, con una conferenza stampa in programma appunto venerdì 17 febbraio alle ore 11,00 presso la TirolBerg, una speciale installazione frequentata durante la manifestazione dai media oltre che da personalità di spicco dello sport, del turismo, della società e della politica.

A fare gli onori di casa sarà Josef Margreiter, direttore di Tirol Werbung, uno dei grandi artefici della nuova corsa in cinque tappe, che si concluderà il 21 aprile a Trento.

Confermata anche la presenza di ex campioni come Francesco Moser e Georg Totschnig (quest’ultimo una delle glorie del ciclismo austriaco, vincitore di una tappa al Tour de France nel 2005) oltre a Giacomo Santini, Presidente del G.S. Alto Garda, la società organizzatrice del Giro del Trentino ed ora del Tour of the Alps, che nell’occasione ufficializzerà la lista dei 18 team partecipanti.



Filmato del paesaggio.



© Riproduzione riservata