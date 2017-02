Botte da orbi tra quattro nigeriani in Piazza Dante a Trento

14/02/2017

La polizia cittadina è dovuta intervenire in massa usando gli spray irritanti

La Polizia Locale di Trento è intervenuta verso le 14.00 per sedare una lite scoppiata fra quattro africani presso la palazzina Liberty.

Le persone litigavano animatamente, picchiandosi, spintonandosi e tirandosi dei pugni.

All'intervento degli agenti della polizia locale due soggetti abbandonavano la piazza ed altri due, succesivamente identificati come cittadini nigeriani, continuavano a colpirsi violentemente rendendo necessario l'intervento di due pattuglie.

Entrambi i contendenti opponevano resistenza all'intervento della polizia locale, costretta a ricorrere all'uso dello spray irritante e ad ammanettare uno dei due esagitati per mettere fine alla rissa e procedere all'identificazione.

L'assenza di documenti di identità e di permesso di soggiorno ha obbligato gli agenti ad accompagnare gli stanieri alla Questura, dove sono stati identificati: la loro permamnen za in Italia è risultata regolare.

Dell'accompagnamento veniva notiziata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, alla quale due stranieri verranno altresì segnalati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all'ordine di esibire i documenti di identità e di soggiorno.

