Oro per Zadra e Nella, argento per Bernardi e bronzo per Caola

14/02/2017

Quattro medaglie per le pattinatrici trentine nella terza gara nazionale élite di Fanano

Sono quattro le medaglie che le atlete trentine sono riuscite a portare a casa dalla spedizione di Fanano, sull'Appennino modenese, la cui piastra ghiacciata ha ospitato nello scorso fine settimana (dall'11 al 12 febbraio) la terza gara nazionale riservata alle categorie Principianti, Cadetti e Advanced Novice della fascia élite, ovvero l'eccellenza nazionale. In palio vi erano gli ultimi punti validi per la graduatoria che stabilisce chi potrà prendere parte ai Campionati Italiani, in programma ad Aosta dal 17 al 19 marzo.



Nella categoria Cadetti è salita sul gradino più alto del podio Clara Zadra del Circolo Pattinatori Artistici Trento, che ha avuto ragione delle altre 28 concorrenti grazie al punteggio di 55,29, migliore prestazione stagionale italiana, conquistato con la consueta esibizione imperniata sulle note di «On My Own» (di Nikka Costa).



Il secondo oro porta invece la firma di Ilaria Nella, dello Sporting Ghiaccio Pinzolo, che ha prevalso su tutte le avversarie nella categoria Principianti B, grazie ai suoi 40,70 punti, miglior «best score» personale.

Le altre due medaglie le hanno portate a casa Alice Bernardi e Serena Caola nella categoria Principianti A, popolata da ben 41 pattinatrici.

La prima, tesserata per il Cpa Trento e quindi allenata da Elena Mattivi come Clara Zadra, si è meritata l'argento con 37,38 punti, subito davanti alla seconda, portacolori dello Sporting Ghiaccio Pinzolo e quindi seguita da Katerina Knoblochova, che di punti ne ha totalizzati 35,18.

