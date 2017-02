La bellezza dei libri della Biblioteca civica di Rovereto

14/02/2017

Da febbraio 2017 una rassegna di esposizioni temporanee dedicate al patrimonio storico della Tartarotti

La Biblioteca civica di Rovereto G. Tartarotti ha deciso di inaugurare una nuova rassegna di esposizioni temporanee, che metteranno in mostra i preziosi beni archivistici e librari dell’antica istituzione cittadina. Le esposizioni avranno carattere temporaneo e saranno periodicamente rinnovate, anche per garantire l’adeguata conservazione dei pezzi.

Fino a fine febbraio, in particolare, sarà possibile ammirare da vicino gli appunti autografi di Giacomo Leopardi (1798-1837) accanto a importanti edizioni dell’opera letteraria dell’illustre scrittore.

Nel 2017 si celebrano, infatti, i duecento anni dall’inizio della stesura manoscritta dello Zibaldone di pensieri, 4.526 pagine nelle quali Leopardi, sino al 1832, appuntò le proprie riflessioni scaturite da studi e letture.



Lo Zibaldone fu poi pubblicato per la prima volta in più volumi, in un’edizione posseduta anche dalla Biblioteca civica roveretana, tra il 1898 e il 1900, con il titolo Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura.

Oltre a questa prima edizione, la biblioteca dispone anche di un raro preprint dell’opera stampato in 20 esemplari dalla Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, acquisito grazie al lascito del fondatore del Museo civico di Rovereto: Fortunato Zeni.

L’evento in corso può rivelarsi un prezioso supporto qualora i docenti volessero incentivare l’approfondimento della figura di Leopardi insieme ai propri studenti.

Un’idea, quella della Tartarotti, quanto mai attuale, presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, infatti, fino al 28 febbraio è possibile visitare la mostra dedicata al giovane favoloso dal titolo L'infinito.



Gli autografi di Giacomo Leopardi da Visso a Bologna

La rassegna di esposizioni temporanee rappresenta un’opportunità per cittadini e utenti di conoscere il patrimonio storico della biblioteca.

L’iniziativa si configura come un significativo momento di valorizzazione e di promozione della conoscenza al fine di favorire lo sviluppo della cultura, nel contempo induce a riflessioni che investono il

complesso panorama del management bibliotecario: in tempo di crisi possiamo e dobbiamo attingere a potenzialità che già possediamo.

© Riproduzione riservata