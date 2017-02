Marchigiane ad un passo dalla finale dopo lo 0-3 del Sanbàpolis

14/02/2017

Coppa Italia, domani sera Delta Informatica Trentino a caccia dell'impresa nella tana dell'imbattuta Lardini

Missione quasi impossibile per la Delta Informatica Trentino, impegnata domani sera ad Osimo (fischio d'inizio alle 20.30) nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia di serie A2 femminile.

La vittoria per 3-0 ottenuta mercoledì scorso al Sanbàpolis ha infatti spalancato le porte della finalissima alla Lardini Filottrano, alla quale sarà sufficiente vincere un solo set per archiviare la pratica e approdare all'atto conclusivo della manifestazione.

Al contrario le ragazze di Ivan Iosi avranno una sola possibilità per provare a ribaltare a proprio favore la situazione, ovvero aggiudicarsi i primi tre parziali e poi anche il successivo golden set di spareggio al quindici.

Il prezioso e prestigioso successo ottenuto domenica in campionato sulla myCicero Pesaro ha aumentato la consapevolezza nei propri mezzi della Delta Informatica Trentino, che mercoledì sera avrà il vantaggio di poter giocare senza alcun genere di pressione.

La prestazione di altissimo spessore offerta dalla capolista Lardini a Trento mercoledì scorso lascia però oggettivamente poche chance al sestetto gialloblù, che solo in caso di prestazione perfetta potrà rendere la sfida di domani sera più interessante di quanto potrebbe apparire osservando il risultato della gara d'andata.

Nell'altra semifinale la myCicero Pesaro ospiterà la Sab Grima Legnano, forte del successo per 1-3 ottenuto a Castellanza nella gara d'andata.



QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

Il lieve infortunio alla caviglia occorso domenica ad Elisa Moncada nel corso del terzo set dell'incontro con Pesaro si è rivelato di lieve entità e la regista di Trento sarà regolarmente a disposizione di Iosi, che dovrà rinunciare ovviamente alla sola Michieletto, che proprio nella gara d'andata con la Lardini aveva riportato la lussazione della caviglia.

«Finché c'è speranza inseguiremo il nostro sogno, – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino. – Siamo i primi ad essere consapevoli delle difficoltà che andremo ad incontrare considerato il risultato della partita di andata ma il nostro approccio alla gara non muterà di una virgola e fino a quando non saremo matematicamente eliminati proveremo a giocare per vincere.

«Filottrano è in un momento di forma smagliante ma proprio per questo motivo aver l'occasione di confrontarci nuovamente con loro sarà un banco di prova importante per valutare il nostro attuale livello.

«È innegabile che ci attenderà una settimana particolarmente impegnativa e dispendiosa, visto che una volta rientrati dalle Marche dovremo immediatamente ripartire alla volta di Palmi per la sfida di campionato in programma domenica.»



I PROBABILI SESTETTI

Inizialmente Iosi dovrebbe affidarsi al sestetto visto all'opera per gran parte del match con Pesaro, ovvero con Aricò opposto in diagonale alla regista Moncada. Resto dello starting six trentino con Rebora e Fondriest al centro della rete, Kijakova e Coppi laterali e Zardo libero. Massimo Bellano, tecnico di Filottrano, dovrebbe rispondere con il sestetto tipo: Bosio in regia, Vanzurova opposto, Scuka e Negrini laterali, Cogliandro e Mazzaro al centro e Feliziani libero.



CURIOSITÀ

Sono otto i precedenti ufficiali tra le due squadre con un bilancio di 5-3 in favore di Filottrano. Unica ex dell'incontro sarà la schiacciatrice della Delta Informatica Cristina Coppi.



ARBITRI

I direttori di gara del match tra Lardini Filottrano e Delta Informatica Trentino saranno Fabio Toni e Maurizio Merli.



MEDIA

Chi non potrà seguire la gara dagli spalti del PalaBaldinelli di Osimo potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolleyfemminile.it).

Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica: sulla pagina facebook, all’indirizzo www.facebook.com/trentino.rosa, potrete seguire l’andamento del match in tempo reale.

© Riproduzione riservata