Vinatzer oro e Zazzaro bronzo nel gigante EYOF in Turchia

14/02/2017

Arrivano un oro e un bronzo per l'Italia nel gigante maschile degli EYOF, il Festival Olimpico della Gioventù in corso di svolgimento a Erzurum, in Turchia, che vede la partecipazione di 832 ragazzi fra i 14 ai 18 anni in rappresentanza di 40 Paesi e impegnati in nove discipline.

L'altoatesino Alex Vinatzer ha conquistato la vittoria fra le porte larghe con il tempo di 2'10"06 davanti al finlandese Turo Torvinen, staccato di 43 centesimi, mentre Giovanni Zazzaro si è piazzato al terzo posto a 1"19.

Seguono lo sloveno Zak Zirovnik, i francesiClement Guillot e Jeremy Chauvet e il ceco Ondrej Surkos.

Il prossimo appuntamento con la rassegna turca prevede mercoledì 15 febbraio lo slalom femminile, seguito giovedì 16 dallo slalom maschile, chiusura venerdì 17 febbraio con la prova a squadre.

