Si è ribaltato in Valsugana un camion che trasportava tronchi

15/02/2017

Nessun ferito, solo qualche disagio agli accessi per il centro abitato di Grigno

Un incidente più spettacolare che grave è accaduto stamattina alle 5.15 in Valsugana, all’altezza dell’uscita per Grigno.

Un autoarticolato Volvo proveniente da Malosco che procedeva in direzione Trento ha urtato, per cause in corso di accertamento, il guardrail della rampa d’uscita.

Il mezzo pesante si è ribaltato sul fianco destro e ha perso il carico di tronchi d’albero, che sono finmiti sulla carreggiata.

Sono subito intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare la carreggiata d’accesso a Grigno e a raddrizzare il mezzo pesante.

Per fortuna non ci sono stati feriti e anche il disagio creato al traffico è stato limitato.

