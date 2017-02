Sorpresa con le mani nel sacco, arrestata dai Carabinieri

15/02/2017

Si tratta di una croata di 19 anni che ha provato a entrare in un’abitazione di Ravina

Ieri, verso le 10 di mattina, qualcuno telefonava ai Carabinieri di Mattarello per informarli che due giovani stavano girovagando con fare sospetto nella zona residenziale del Rione San Marco.

Giunti sul posto, i militari hanno intercettato subito una giovane croata 19enne in compagnia di un minore di 14 anni (suo parente).

La giovane aveva suonato alla porta di un’abitazione e, non avendo risposto nessuno, ha provato ad aprire la porta aiutandosi con dei grossi cacciaviti.

In realtà il padrone di casa c’era e ha telefonato ai Carabinieri che si sono fiondati sul posto. Hanno fermato la giovane e il proprietario l’ha riconosciuta.



Condotta in caserma e sottoposta a perquisizione da personale femminile, sotto i vestiti sono stati rinvenuti due cacciaviti della lunghezza di 25 cm e una mini torcia per muoversi nell'oscurità.

Al momento in cui le è stato notificato il verbale di arresto la donna ha riferito ai militari di essere incinta e avere un ritardo di due settimane.

Immediati i controlli presso l'Ospedale Santa Chiara, che hanno escluso lo stato di gravidanza.

La donna, sulla cui identità sono stati esperiti approfonditi accertamenti (aveva diversi alias e molti precedenti per reati contro patrimonio), è stata quindi trattenuta presso le locali camere di sicurezza e condotta nella mattinata odierna davanti al giudice dove risponderà dei reati di tentato furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di grimaldelli.



Il ragazzo, poco più che tredicenne e quindi non imputabile è stato affidato alla nonna paterna residente in provincia di Verona.

Il brillante arresto operato dai militari di Mattarello dimostra ancor di più come la sinergia tra il privato cittadino in generale , che notando qualcosa di anomalo ha prontamente attivato il 112, e gli uomini in divisa sia sempre di più l'arma vincente per contrastare l'odioso crimine dei reati predatòri.

© Riproduzione riservata