Bronzo della Runggaldier, i complimenti della Provincia di Bolzano

15/02/2017

Impresa della gardenese Alexia Runggaldier ai mondiali di biathlon, dove ha vinto la medaglia di bronzo – Le congratulazioni di Kompatscher, Stocker e Mussner

Dopo il primo podio in Coppa del mondo ottenuto pochi giorni fa ad Anterselva, la 25enne Alexia Runggaldier concede il bis.

Questa volta l'impresa è ancora più grande: la biathleta di Santa Cristina, infatti, ha centrato una storica medaglia di bronzo nella 15 km. individuale ai Mondiali di Hochfilzen.

«A nome della Giunta provinciale e di tutti gli altoatesini – commentano il presidente Arno Kompatscher, l'assessora allo sport Martha Stocker e l'assessore ladino Florian Mussner – vogliamo fare i nostri complimenti ad Alexia.

«Si tratta di un risultato straordinario, che conferma la sua crescita in una disciplina che richiede non solo capacità fisiche e tecniche, ma anche una grande tenuta mentale.

«L'Alto Adige, grazie al lavoro di atleti, tecnici e dirigenti, e alle strutture presenti sul territorio, è diventata una delle culle di questo appassionante sport che continua a regalare soddisfazioni di cui siamo molto fieri.»

