Volley Rosa, Delta Informatica ko a testa alta ad Osimo: 3-2

15/02/2017

Filottrano vince al tie break e conquista la finale di Coppa Italia – In casa trentina c'è però preoccupazione per l'infortunio di Coppi

La Delta Informatica Trentino saluta la Coppa Italia di serie A2 femminile ma lo fa a testa altissima: dopo la netta sconfitta rimediata al Sanbàpolis mercoledì scorso alle gialloblù sarebbe servito un successo in tre set per allungare il match al golden set: impresa che le ragazze di Ivan Iosi hanno cullato per un set e mezzo prima di inchinarsi al tie break, vincendo la prima frazione ma pagando a caro prezzo un clamoroso black out accusato nella fase centrale del secondo parziale, con un parziale di 7-0 che ha di fatto spalancato le porte della semifinale alla Lardini Filottrano.

Iosi conferma il medesimo sestetto visto all'opera per gran parte del match con Pesaro, ovvero con Aricò opposto in diagonale alla regista Moncada.

Resto dello starting six trentino con Rebora e Fondriest al centro della rete, Kijakova e Coppi laterali e Zardo libero.

Massimo Bellano, tecnico di Filottrano, risponde con il sestetto tipo: Bosio in regia, Vanzurova opposto, Scuka e Negrini laterali, Cogliandro e Mazzaro al centro e Feliziani libero.



Il match

In avvio Bosio sceglie di affidarsi con regolarità ad un'ispirata Scuka, che propizia il primo break dell'incontro (6-4).

La Delta Informatica non rimane a guardare e si affida alla sua diagonale principale per confezionare la rimonta e l'allungo: Moncada trova due ace dalla linea del servizio, mentre Aricò è implacabile da posto-2 con Trento che va a condurre 8-13.

Il sistema muro-difesa delle gialloblù fa buona guardia riuscendo a limitare a dovere Vanzurova e Negrini e la sola Scuka non è sufficiente alle marchigiane per tenere il passo della Delta Informatica (15-20).

Gli attacchi di Kijakova e Aricò tengono a debita distanza la Lardini (17-22) ma quando la strada sembra essersi messa in discesa per il sestetto di Iosi ecco la prepotente reazione di Filottrano che con la solita Scuka dimezza il gap (20-22).

IL turno al servizio della laterale marchigiana prosegue fino al 22-22, quando Kijakova riesce finalmente a firmare il cambio-palla (22-23).

Trento si guadagna un set point e al primo tentativo Coppi regala la frazione alle gialloblù (23-25).



Sulle ali dell'entusiasmo Trento parte bene anche nella seconda frazione: Moncada trova in Aricò un punto di riferimento affidabile e fino al 7-8 sono le gialloblù a condurre le danze.

Così come nel set precedente, però, il turno al servizio di Negrini coincide con un clamoroso black out di Trento che incassa un pesantissimo parziale di 7-0 che proietta Filottrano sul 14-8 con Vanzurova e soprattutto Scuka letali in attacco.

Rincorrere per la Delta Informatica diventa assai complicato perché il cambio-palla della Lardini è regolare, a differenza di quello trentino, meno fluido rispetto al primo set (19-11).

Coppi e Fondriest provano a ricucire lo strappo (21-16) ma quando Mazzaro va al servizio la Lardini piazza un'altra accelerazione, involandosi verso il 25-17 finale che regala la qualificazione alla finalissima al sestetto di Bellano.



Iosi, persa ormai la possibilità di allungare il match al golden set, rivoluziona il sestetto trentino, dando spazio a Bortoli in regia in diagonale all'opposto Antonucci, alla neo arrivata Montesi in posto-4 assieme a Coppi e a Bogatec al centro della rete in diagonale a Rebora.

In avvio di terzo set la sfortuna colpisce nuovamente la Delta Informatica che perde Cristina Coppi per una brutta distorsione alla caviglia (dentro Kijakova). Parziale in equilibrio fino al 9-10, poi il break della squadra di casa (18-15) che amministra il vantaggio fino al 24-21 quando Trento reagisce con Montesi e Antonucci arrivando fino al 24-23 prima di inchinarsi e cedere la terza frazione alla Lardini (25-23).

Nel quarto set Iosi ruota le centrali a propria disposizione gettando nella mischia Fondriest e concedendo un po' di riposo a Rebora. Frazione equilibrata fino al 15-15 quando Trento, trascinata da Antonucci, Fondriest e Kijakova, riesce a trovare un prezioso break (17-19), gestendolo ottimamente fino al 23-25 conclusivo.

Si va al tie break, tutto di marca casalinga: Filottrano parte a razzo (8-1) e in un batter d'occhio corre verso il successo (15-6) confermando la propria imbattibilità stagionale. In finale la Lardini affronterà Pesaro, che ha sconfitto in tre set Legnano bissando il successo della gara d'andata.



Domenica proseguirà il tour de force della Delta Informatica Trentino che sarà impegnata nella lunga trasferta sul parquet del Golem Software Palmi nel match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile.



Il tabellino della partita di oggi giocata al PalaBaldinelli di Osimo

Lardini Filottrano - Delta Informatica Trentino 3-2

Parziali: 23-25, 25-17, 25-23, 23-25, 15-6



Lardini Filottrano: Bosio 2, Negrini 9, Vanzurova 18, Mazzaro 4, Cogliandro 11, Scuka 15, Feliziani (L); Tosi 7, Galazzo 2, Rita 3, Cappelli 5, Marangoni (L), Paolucci 0. All. Bellano

Delta Informatica Trentino: Moncada 2, Aricò 10, Fondriest 10, Rebora 6, Kijakova 15, Coppi 6, Zardo (L); Bogatec 5, Montesi 6, Antonucci 10, Bortoli 3. All. Iosi

Arbitri: Fabio Toni e Maurizio Merli

Durata set: 26', 23', 28', 25', 11' (totale: 1h52')

