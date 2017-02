Una scorpacciata di risate ma... «I canederli i è 'ndai al béco»

16/02/2017

Domenica 19 febbraio (ore 16) al Teatro San Marco di Trento il sesto spettacolo in cartellone «Co.F.As.» con la Filodrammatica di Telve Valsugana

>

La commedia, frutto del lavoro di gruppo dell'intera compagnia, è ambientata nel paese di Telve Valsugana dove tutti sono convinti che i canederli cucinati dalla Olga (Elena Borgogno) siano i migliori in circolazione.

Ecco il motivo per cui la donna e il figlio Simone (Alessandro Battisti), entrambi grandi appassionati della trasmissione televisiva «Master Chef», decidono di iscriversi a un concorso culinario a carattere regionale.

Il tutto all’insaputa del marito e padre Arturo (Raffaele Zadra), indaffarato in ben altri traffici!



A condire con gusto la vicenda ci penseranno Carmencita (Francesca Pecoraro), una alquanto improbabile cameriera spagnola; Bertilla (Anna Pecoraro), una cercatrice di funghi che regge poco l’alcool, e alcuni divertenti personaggi: Rina, la sorella di Olga soprannominata Gazzettino (Romina Dalle Fratte) col marito Sgnapéta (Fabrizio Polenta) e il simpatico don Redento detto don Carabina (Danilo Pecoraro).

Non mancano una presentatrice televisiva (Ilaria Busarello) e due giurati del concorso gastronomico: il sudtirolese Franz Strauben (Aurelio Spagolla) e la romagnola Maria Luciana Casadei (Lorena Guerzoni). La regia dello spettacolo è stata curata da Anna Pecoraro e Lorena Guerzoni.



Domenica 19 febbraio al Teatro San Marco di Trento il sipario si alzerà su «I canederli i è 'ndai al béco (P.O.T. - Prodotto Originale Telvato)» alle ore 16.00.

© Riproduzione riservata