Giovanissime promesse dei tuffi con l’uniforme dei Carabinieri

16/02/2017

Hanno tra i 10 e i 19 anni ma già indossano la tuta sportiva degli atleti dei Carabinieri e sono già considerati «colleghi speciali» dai militari dell’Arma

Sono i giovanissimi tuffatori del Centro Sportivo Carabinieri, nati tra le onde della Società Bolzano Nuoto.

Si tratta del frutto di un progetto ambizioso ma molto concreto che a brevissimo verrà presentato ufficialmente, con una importante cerimonia presso la piscina di viale Trieste.

Un progetto che nasce da una precisa volontà del Comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, il Generale Massimo Mennitti, amante degli sport e del nuoto in particolare, e dalla preziosa partnership con la Società Bolzano Nuoto: sono queste le premesse per la nascita a Bolzano di una Sezione Giovanile Tuffi del Centro Sportivo Carabinieri, vivaio di futuri campioni che daranno lustro all’Arma e all’Alto Adige, così come successo per allora giovanissimi, oggi campioni mondiali, tra cui proprio l’allenatore della Sezione, il campione Christopher Sacchin, Appuntato Scelto dei Carabinieri.

In attesa della presentazione ufficiale i piccoli campioni si stanno già allenando e nei giorni scorsi hanno incontrato il loro Comandante.



Si è svolto, infatti, lo scorso 10 febbraio, presso la Caserma «Salvo D’Acquisto» di Roma, l’incontro con il Centro Sportivo Carabinieri, il Comandante Generale dell’Arma Tullio Del Sette e il presidente del CONI Giovanni Malagò.

Si è trattato di un importante evento istituzionale nel corso del quale sono stati illustrati i nuovi progetti, premiati atleti medagliati alle ultime competizioni di livello mondiale e presentate tutte le sezioni sportive comprese quelle giovanili.

Ed è proprio in quest’ultimo evento che si sono fatte largo le promesse dell’Alto Adige tesserate CS Carabinieri: Kay Torres (2003) e Elisa Pizzini (2005), giovani di interesse nazionale, già presenti a Roma per un allenamento collegiale, Alessandra Cima (2004), Vanessa Savio (2005), Daniele Mori (2004), Valentina Bernardoni (2006), Giada Bisaglia (2006) e il neo arruolato Vladimir Barbu (1998).

Grazie al loro impegno, spirito di sacrificio e al lavoro svolto dai tecnici si vedono già ottimi risultati, a partire dal tris di argenti di livello nazionale per Kay Torres al Trofeo di Natale, un oro e due bronzi per Elisa Pizzini alla prima prova nazionale C1-C2, e un totale di quattro ori, un argento e tre bronzi al Campionato Regionale Trentino Alto Adige con i ragazzi della Sezione Giovanile del Centro Sportivo Carabinieri.

Appuntamento quindi a brevissimo a bordo vasca per le presentazioni ufficiali della squadra e l’inaugurazione del Centro.

