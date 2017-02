Presentato l’Annuario dello sport con Cagnotto e Giannelli

16/02/2017

Presentato questa mattina l'Annuario altoatesino 2016 alla presenza degli olimpionici altoatesini Tania Cagnotto e Simone Giannelli

Foto USP - M. Bolognini.



L’Annuario dello sport altoatesino 2016, giunto alla sua terza edizione trilingue, offre una panoramica pressoché completa dello sport altoatesino e dei suoi lusinghieri risultati conseguiti in tutte le discipline sportive, sia estive che invernali.

Ed in effetti quella che emerge dall’Annuario è una provincia nella quale lo sport svolge un ruolo fondamentale sia sotto il profilo dell’aggregazione sociale che della prevenzione.

Aspetti questi sottolineati nel suo intervento dall’assessora provinciale allo sport, Martha Stocker, particolarmente orgogliosa di porre l’accento su alcuni dati che pongono l’Alto Adige ai vertici della diffusione dello sport a livello nazionale.

Tra questi le oltre 1.800 società sportive con oltre 130.000 iscritti ed il fatto che circa il 52% degli altoatesini pratica un'attività sportiva.







«Partecipo sempre volentieri alle manifestazioni sportive perché si tratta di un settore nel quale vedo l’entusiasmo ed il coinvolgimento di tutta la popolazione e rappresenta un aspetto importante anche del nostro impegno nel campo della prevenzione delle malattie.

Un ringraziamento particolare va, oltre agli atleti, anche alle società sportive, le associazioni, i genitori ed i volontari che dedicano il loro impegno nell’arco dell’anno all’organizzazione di innumerevoli manifestazioni sportive in tutte le discipline e categorie» ha affermato l’assessora.

Un saluto particolare è stato quindi rivolto sia dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che dall’assessora Martha Stocker ai due atleti olimpionici altoatesini presenti alla cerimonia odierna, la tuffatrice Tania Cagnotti ed il pallavolista Simone Gianelli, entrambi vincitori di importanti medaglie alle ultime Olimpiadi disputate a Rio.

Ad entrambi è stato tributato un sentito ringraziamento per i risultati ottenuti e per il ruolo di esempio che essi svolgono nei confronti dei giovani che si dedicano alla pratica sportiva.







L’Annuario dello sport è edito dall’Ufficio sport e promozione della salute della Provincia, coordinato da Laura Savoia dell’Ufficio sport e curato dalla redazione di sportnews.bz.

Il coordinamento redazionale è stato svolto da Paolo Gaiardelli e la redazione è composta da Christian Morandell, Hannes Kröss, Alexander Foppa, Thomas Debelyak, Thomas Laconi, Martin Straudi, Luis Mahlknecht, Otto Schöpf ed Andreas Vieider.

L’Annuario dello sport altoatesino 2016 può essere ritirato gratuitamente presso l’Ufficio sport e promozione della salute o richiesto scrivendo a sport@provincia.bz.it.

Il volume può essere anche sfogliato in versione interattiva e scaricato in formato PDF dal sito www.provincia.bz.it/sport.

