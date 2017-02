I risultati di una ricerca sulla conciliazione vita-lavoro

16/02/2017

«GenerAzioni al lavoro - prospettive di benessere e conciliazione per la donna che è madre e figlia»

>

Sono stati presentati oggi i risultati della ricerca svolta dalla Fondazione Franco Demarchi, nell’ambito del progetto «GenerAzioni al lavoro», gestito con il contributo dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento (competente in materia di politiche di pari opportunità), con il sostegno di due partner, la Consigliera di Parità provinciale e la Cisl Trentino Funzione Pubblica.

Finalizzato ad indagare quella che viene definita la «generazione sandwich» schiacciata dalle responsabilità familiari, i dati emersi dalle interviste a figure esperte e dai questionari somministrati a donne over 50, mettono in luce come la resilienza, sia uno degli aspetti a livello psicologico più problematico da affrontare e quanto sia necessario intervenire sul contesto lavorativo.



Alla presenza di rappresentanti sindacali, rappresentanti di cooperative sociali e associazioni, Consigliera di Parità, referente Family Audit, esperti tematiche di genere, Servizio pari opportunità e Servizio Politiche Sociali Provincia Autonoma di Trento, sono stati riportati oggi gli esiti del progetto «GenerAzioni al lavoro - prospettive di benessere e conciliazione per la donna che è madre e figlia», schiacciata quindi tra responsabilità familiari e figli ancora a carico, cura e assistenza a genitori anziani e impegni e ritmi di lavoro via via più elevati e prolungati nel tempo.

Gli obiettivi della ricerca hanno riguardato l’analisi delle caratteristiche della conciliazione vita lavoro delle donne nella fascia d’età 55-64 in Trentino, l’identificazione di linee guida o indicazioni di possibili interventi a sostegno delle donne sia in ottica di conciliazione vita-lavoro che di benessere e invecchiamento attivo e la promozione di progetti, esperienze, sperimentazioni quali buone pratiche.







Rispetto ai 156 soggetti che hanno risposto al questionario, l’80% è donna, con età media prossima ai 56 anni, il 56% è coniugato, circa il 14% vedovo, mentre l’8% è celibe/nubile.

Quasi tutti lavorano nel settore privato, divisi equamente tra privato e privato sociale, il 56% si dichiara, come ruolo lavorativo, operaio/operatore, il 21% impiegato e la tipologia di contratto prevalente è a tempo indeterminato, con circa l’85%.

Da questo campione è emerso, tra l’altro, come il livello di benessere percepito sia medio basso, con un impatto maggiormente negativo in presenza di figli a carico, oltre ad essere presente un livello medio di stress, per quanto concerne il rapporto lavoro-famiglia.

Da un punto di vista psicologico la resilienza appare come l’elemento più deficitario nei partecipanti, a prescindere dal numero di figli e parenti a carico e dagli strumenti di conciliazione, e questo può dare un’indicazione per future azioni di sviluppo professionale rivolte a questi soggetti.



Sono stati inoltre intervistati soggetti, come ad esempio esperti in tematiche di genere, responsabili di cooperative sociali in ambito servizi alla persona, referenti del Family Audit (Pat) e dell’Associazione donne in cooperazione, rispetto ai possibili cambiamenti futuri è emerso come sia possa intervenire nell’ambito della famiglia, della cultura organizzativa e del contesto lavorativo.

Rispetto a questa macro-area le azioni auspicabili nei prossimi anni riguardano una gestione del personale adeguata alle esigenze e all’invecchiamento del lavoratore, la necessità di una formazione della classe dirigente per gestire e valorizzare le differenze, una formazione continua del personale «manutenzione e valorizzazione delle competenze».

Altri interventi possibili potrebbero essere il favorire occasioni di sviluppo professionale alternative con il progredire dell’età, avere attenzione alla cura del corpo (convenzioni con palestre, attenzione all’alimentazione, spazi di lavoro più consoni per minor affaticamento a livello fisico), promuovere progetti sovra-aziendali per rispondere a bisogni più semplici (ritiro lavanderia, colf condivisa a prezzi vantaggiosi, ritiro medicine in farmacia, spesa on line).

© Riproduzione riservata