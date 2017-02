Gli Scout CNGEI pronti per il «Thinking day» del 22 febbraio

16/02/2017

Tema dell'anno è «Crescere». Come da tradizione, ogni guida dona un penny

Le 5 sezioni regionali degli Scout Cngei sono pronte per celebrare la Giornata del pensiero 2017: ad Arco, Bolzano, Calceranica, Rovereto e Trento sono in programma iniziative per tutti i ragazzi. Tema del «Thinking day 2017» è «Crescere».

Il World Thinking day o Giornata del pensiero, si celebra il 22 febbraio e coinvolge tutti gli Scout del mondo.

È un momento per riflettere sul senso del guidismo e per rivolgere un pensiero alle altre guide di tutto il mondo.

Il giorno è simbolico: è la data di nascita di Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo.

Per motivi organizzativi, le sezioni regionali hanno scelto di anticipare le iniziative al weekend.

Come da tradizione, tutte le guide del mondo in questa occasione donano simbolicamente un penny: una moneta di valore variabile a seconda del Paese, da destinare allo sviluppo o al sostegno del guidismo nei Paesi in difficoltà.

Fin qui il senso generale dell'iniziativa.

Entriamo dunque nel dettaglio:

SABATO 18 FEBBRAIO

ROVERETO - Contro ogni violenza

Si festeggia sabato 18 febbraio, dalle 14 alle 18, in centro storico; ritrovo in piazza Malfatti e poi ci si divide: i lupetti rimarranno nella zona di piazza Malfatti, piazza San Carlo, piazza della Pesa; gli esploratori si muoveranno in un circuito (piazza Malfatti, via Tartarotti, largo Foibe, via Roma, via Mercerie, piazza Erbe); i rover si sposteranno nella sede del clan (sede degli adulti della sezione) in via Valbusa Grande.

Tutte le attività si concentreranno sul tema «Stop the violence», un'attività promossa da Wagggs (organizzazione Scout mondiale) e portata avanti dal Cngei nazionale.

Si affronteranno dunque il tema degli stereotipi di genere e della violenza contro le donne, per portare i ragazzi a riflettere attraverso il gioco.



TRENTO - Abbattendo ogni barriera: insieme laici, cattolici e musulmani

A Trento, tutti i gruppi scout della città saranno uniti nelle loro attività.

La giornata del pensiero sarà sabato, dalle 15 alle 18.30 e unirà Cngei, Agesci e Asmi: l'associazione scout musulmana di Trento.

Il tema che farà da filo conduttore alla giornata, la crescita, sarà declinato in modo diverso per fasce d’età attraverso percorsi che portino i ragazzi a riflettere.

Nel dettaglio: lupetti, stare insieme e collaborare (parco del Muse ore 15.15); esploratori: cosa serve per crescere insieme? (Gocciadoro ore 15); rover: essere in relazione con gli altri, essere seme di cambiamento, essere in relazione con gli altri nella disabilità.

(Arcivescovile ore 15). I tre percorsi si concluderanno assieme al teatro dell’Arcivescovile alle 17, dove le riflessioni verranno condivise con l’accompagnamento della musica del gruppo 442.

La manifestazione terminerà alle 18.15.



DOMENICA 19 FEBBRAIO

BOLZANO - Una nuova pianta crescerà nel parco intitolato al fondatore

Al Parco Baden Powell (Bolzano ha il privilegio di avere un parco intitolato al fondatore dello scoutismo) si comincia alle 9 di domenica: tutte le associazioni scout saranno assieme per mettere a dimora una pianta.

Il significato simbolico è quello dell'attecchimento nel terreno, per far sì che l'albero germogli e si sviluppi come il movimento dello scoutismo, interpretando dunque, anche in maniera molto concreta, il tema «crescere».



ARCO - Il penny va ai terremotati

Domenica sarà organizzata un'uscita con tutti i ragazzi: lupetti, esploratori e rover; ci saranno anche tutti gli adulti della sezione.

La partenza da Arco è alle 9 del mattino, si percorre la vecchia strada della Maza e si arriva fino a Nago per poi scendere in località Busatte a Torbole, dove i ragazzi saranno occupati in alcuni giochi inerenti la vita del fondatore Baden Powell.

Ci sarà poi un momento in cui ogni ragazzo e ogni adulto donerà il famoso penny (in questo caso un euro) che su richiesta dei ragazzi verrà poi devoluto a una sezione Cngei che si trova nelle zone terremotate.

La giornata si concluderà alle 16.30.



TRA SABATO E DOMENICA

CALCERANICA - Due giorni di «Thinking day»

Per la sezione di Calceranica, la Giornata del pensiero inizia il sabato, con esploratori e rover, per finire la domenica coinvolgendo anche i lupetti.

I vari gruppi si organizzeranno in gran parte autonomamente.

Per gli esploratori e i rover ci sarà, oltre alle normali attività delle uscite, una riflessione al fuoco di bivacco, mentre per i piccoli (i lupetti) giochi a tema e una spiegazione del significato della giornata.

