Trento, alberi corso Buonarroti: nessun abbattimento previsto

16/02/2017

Si procederà solo al contenimento di una sola pianta il cui rischio di stabilità è stato definito «moderato»

Con riferimento ad alcune notizie allarmanti apparse oggi su altri organi di informazione e relative al possibile prossimo abbattimento degli alberi che si trovano nella piazzetta antistante l'ex casino di tiro al bersaglio di corso Buonarroti, l'ufficio parchi e giardini del Comune di Trento precisa che sono in corso in questi giorni delle semplici attività di controllo e manutenzione.

Una sola è la pianta interessata, un ippocastano, di cui si è provveduto a valutare la condizione di stabilità, che è stata classificata, dopo gli opportuni accertamenti tecnici, di rischio «moderato».

Questo risultato non impone l'abbattimento, ma un semplice contenimento dell'altezza della pianta, che risulta opportuno anche in considerazione del fatto che l'ippocastano si protende attualmente in maniera significativa sulla proprietà privata.

Nella giornata di domani si procederà quindi al contenimento dei rami e alla ripulitura dal secco.

© Riproduzione riservata