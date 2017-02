Irene Pedrotti argento a Follonica (Grosseto)

16/02/2017

L’atleta Trentina ha conquistato l’argento nell’European Cup Cadet





La prima tappa del circuito European Cup di Judo, riservato alla classe cadetti (under 18), si è svolta presso il PalaGolfo di Follonica, unica tappa italiana del circuito organizzato dalla EUJ (European Union of Judo) e valida anche come prova del «world tour».

Grande prova per Irene Pedrotti, atleta trentina da poco tesserata per il DojoEquipe Bologna. Conquista la medaglia d’argento nella categoria 57kg, unica italiana al podio in questa categoria. Dopo aver esordito con successo contro la svizzera Vetterli, Irene batte in sequenza le austriache Gueven e Lackner ed in semifinale la slovena Kajzer; cede poi, in una finale molto combattuta, alla croata Cvjetko, recriminando per una decisione arbitrale controversa che avrebbe potuto indirizzare l’incontro a suo favore.



La medaglia conquistata da Irene Pedrotti è stata una delle sole nove medaglie conquistate da atleti italiani in questa tappa del circuito.

Il risultato ottenuto è valso ad Irene la convocazione da parte dalla commissione tecnica giovanile, per il susseguente training camp; inoltre Irene sarà impegnata nel prossimo fine settimana alla seconda prova del circuito che si svolgerà a Fuengirola in Spagna.

Irene Pedrotti e cresciuta judoisticamente in Valsugana, presso l’A.S.D. Judo Caldonazzo. Irene, in campo Italiano è arrivata fino al 5° posto, ed è figlia dell’Istruttore 4° Dan di Judo Greta Casagrande che è anche presidente dell’associazione.



Il Judo Caldonazzo invece, questo fine settimana era impegnata a Lavis in un Torneo Internazionale dove ha partecipato con una ventina di atleti. Molte emozioni quindi per i risultati ottenuti con la fascia giovanile, numerosissima, ma altrettanto bene con gli agonisti, dove l’atleta Nicolò Caroman,i esordiente B (U16), dopo cinque incontri in una categoria con 28 atleti ha conquistato il primo posto.

Atleta di punta in questo momento per l’associazione in preparazione per il circuito Trofeo Italia e Campionato Italiano Federale.

