Alex Vinatzer fa il bis: oro anche nello slalom

16/02/2017

Sempre agli invernali in Turchia Melissa Tunno bronzo nello Short Track

>

Seconda medaglia d’oro per Alex Vinatzer agli EYOF Invernali in programma fino a sabato sulle montagne turche di Erzurum.

Nello Slalom maschile l’altoatesino classe 1999 ha fatto registrare la miglior prestazione in entrambe le manche terminando la gara con il tempo complessivo di 1:40.77 e un ampio margine di vantaggio sul croato Leon Nikic, secondo con il tempo di 1:44.19.

Chiude il podio il francese Augustin Bianchini con 1:44.81.

Con la vittoria nello Slalom Vinatzer bissa il successo ottenuto martedì 14 nel Gigante maschile dove l’altro azzurro Giovanni Zazzaro, oggi squalificato per un salto di porta, conquistò il bronzo.







Nello Short Track sale nuovamente sul podio Melissa Tunno che, ripetendo il risultato di ieri nei 1.500m, ottiene il bronzo anche nei 500m.

Quinta piazza per l’altra pattinatrice azzurra Gloria Ioriatti mentre in campo maschile Luca Spechenhauser si ferma ai quarti di finale.

Per l'Italia sono nove le medaglie conquistate finora in questa 13ª edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea.

© Riproduzione riservata