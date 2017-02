16/02/2017

Tre coreografi interpretano in danza le grandi arie del melodramma

La Stagione artistica del Circuito regionale della Danza, che pone la programmazione in capo al Centro Servizi Culturali S. Chiara, proseguirà nel pomeriggio di domenica 19 febbraio 2017 al Teatro Comunale di Tesero con «Hopera», una nuova proposta coreutica di «Gruppo Danza Oggi - E.sperimenti Dance Company».

La musica colta, quella delle arie d’Opera o delle sinfonie, delle melodie simbolo del nostro grande repertorio e delle nostre radici, ma anche di quel patrimonio inestimabile che tutto il mondo ammira, è la vera protagonista di questa produzione artistica apprezzata fin dal suo debutto per la levità coreografica e l’arguzia con cui tre giovani coreografi - Federica Galimberti, Mattia de Virgiliis e Francesco Di Luzio - ne hanno costruito l’architettura.



È un approccio inconsapevole alla Lirica quello dell’ignaro protagonista dello spettacolo, assorto nelle sue divagazioni e osservato da improbabili fantasmi burloni: incontri casuali attraverso le pareti di un immaginario vicino di casa.

Brilla la Musica nella candida scena e l’anima del giovane, prima della sua stessa razionalità, raccoglie l’invito di quelle melodie sconosciute e bellissime, mentre dalla sua mente scaturiscono immagini di fantasia, suggestioni e atmosfere ironiche che lo aiutano ad accogliere dentro di se questa nuova esperienza.

La nebbia del «non lo conosco e dunque non mi piace» gradualmente va dissipandosi ad ogni nuovo brano ascoltato, finché il colore del divertimento non cancella il grigio della diffidenza e l’accoglimento di quel «nuovo», insolito e piacevole, è compiuto. Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Gioachino Rossini, ma anche Haendel e Mozart, risplendono nel tocco raffinato degli interpreti, forti di un linguaggio teatrale nuovo, contaminato, ironico, fresco e fruibile, ma comunque prezioso e di intenso contenuto drammaturgico.



Frutto della grammatica stilistica di una compagnia particolare, capace di coniugare la più classica delle tradizioni con gli stili di danza più all’avanguardia, Hopera, ha una levità coreografica mai banale, nel suo repentino susseguirsi di scene e atmosfere, arricchita com’è da un impianto scenico importante e di innovazione tecnologica, fatta di siparietti computerizzati e di tulle tradizionale, che si alzano e si abbassano per scoprire o nascondere le figure in scena.

Eleganza e humor sottile caratterizzano i coinvolgenti performers di un cast prevalentemente maschile, molto diversi tra loro per linee, gestualità, fisicità e virtuosismo, capaci però di diventare un tutt’uno nel momento corale della coreografia.



Hopera suggerisce dunque una diversa prospettiva per approcciare quel patrimonio musicale colto e godere della sua estrema ‘freschezza’ e attualità, avvicinando così mondi diversi e lontani e contagiando il pubblico nel sorriso e nella leggerezza.

«E.sperimenti Dance Company» è uno spumeggiante ensemble dalle dinamiche più diverse e dagli stili più vari, che spaziano dal breakin' al contemporaneo, dal modern al floorwork, dal teatro-danza all’acrobatica.



Una fucina giovane e dinamica che vuole dare spazio alle componenti più giovani della società esprimendone il vissuto attraverso un linguaggio contaminato, coinvolgente, geniale e pronto al sorriso in ogni sua espressione artistica. Sul palcoscenico di Tesero saranno impegnati domenica undici danzatori: Filippo Braco, Mattia de Virgiliis, Francesco Di Luzio, Andrea Ferrarini, Federica Galimberti, Eleonora Lippi, Stefano Otoyo, Silvia Pinna, Laura Ragni, Daniele Toti e Martina Ragni. Si tratta di performers molto diversi tra loro per linee, gestualità e fisicità, ma del tutto omogenei nella produzione del lavoro corale che armonizza e ne completa il virtuosismo e li rende un tutt’uno molto interessante.



Domenica 19 febbraio il sipario del Teatro Comunale di Tesero si alzerà su «Hopera» alle ore 17.30.

© Riproduzione riservata