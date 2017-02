È il terzo caso in un mese: è bene fare una riflessione

17/02/2017

Scappa senza prestare soccorso: carabinieri denunciano un neo patentato

Il capitano Nunzio Stanco, comandante della compagnia Carabinieri di Cles, ha commentato la notizia che stiamo per pubblicare precisando che la sua sensazione è che la gente non abbia capito bene la differenza tra il ritiro della patente per aver bevuto troppo e il mancato soccorso a un ferito.

Condividiamo in pieno la preoccupazione del capitano. Forse ci sono troppi meccanismi perversi che invitano a non affrontare le proprie responsabilità, ma il problema va comunque affrontato nella sua evidenza: tre casi in un mese nella val di Non.

C’è da fare formazione o quant’altro venga individuato per affrontare la problematica alla radice.

Nella tarda serata del 12 febbraio, nel percorrere la strada che da Romeno porta a Malgolo, una Golf era finita fuori strada e aveva terminato la sua corsa contro un albero.

L’impatto era stato piuttosto violento e, come spesso capita, le sue conseguenze non sono state drammatiche per via di fortuite circostanze. Nel caso in questione la corsa dell’autovettura era stata rallentata da un palo dell’illuminazione, quindi arrestata da un albero posto a margine della carreggiata.

Una ragazza di diciassette anni, comunque, era rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Per estrarla, i Vigili del Fuoco avevano dovuto fare ricorso alle pinze idrauliche.

I medici del Santa Chiara, dove era stata condotta con l’eliambulanza, le diagnosticarono diverse fratture, ricoverandola con una prima prognosi di 35 giorni.



I carabinieri di Fondo, che quella notte hanno eseguito i rilevamenti planimetrici e sentito il testimone dell’accaduto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trento il conducente del veicolo.

Il ragazzo, un neo patentato, sarà chiamato a rispondere di una grave violazione alla norma che dispone in ordine al comportamento in caso di incidente stradale, quella di essersi allontanato dal posto senza attendere l’arrivo delle Forze di Polizia e, soprattutto, senza prestare il dovuto soccorso alla persona ferita.

Il fatto che, inizialmente, tanto lui quanto l’altro passeggero si fossero fermati per qualche minuto sul luogo dello scontro prima di sparire lasciando che alla ragazza, bloccata in macchina e dolorante, badasse la prima persona fermatasi a prestare soccorso, non è di per sé sufficiente a discolparlo.

Le sanzioni per lui potrebbero essere molto pesanti (alle forze dell’ordine, in casi del genere, è concessa facoltà di trarre in arresto il colpevole): dovrà affrontare un processo rischiando pene esemplari e la sua patente, che i militari hanno ritirato il giorno seguente, quando si è spontaneamente presentato in caserma, potrà essere sospesa per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e fino a cinque anni.



Non è chiaro quale sia stata la ragione che abbia spinto il giovane a sparire prima dell’arrivo dei Carabinieri e a farsi vivo solo nel pomeriggio del giorno seguente.

È ad ogni modo allarmante il fatto che non è la prima volta che i militari della Compagnia di Cles perseguono condotte del genere.

Nel più recente passato, infatti, casi del genere si sono verificati nel centro abitato di Cles ed in Andalo.

In entrambe le occasioni il conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro si è dato alla fuga senza prestare soccorso alle persone rimaste ferite nella circostanza.

Tutte e due le volte è stato identificato e denunciato.

È importante tener presente che responsabilità in ordine al mancato soccorso sussistono in capo a qualsiasi conducente coinvolto in un incidente stradale con feriti, indipendentemente dalla sussistenza di responsabilità dirette e che tutte le volte in cui si resta coinvolti in un incidente stradale non bisogna allontanarsi ovvero rendersi irreperibili prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata