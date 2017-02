Protagonisti il chitarrista Lapo Vannucci e il pianista Luca Torrigiani

17/02/2017

Quarta edizione di «Sei Corde per Trento» sabato 18 febbraio con la lezione concerto al Conservatorio di Trento

Con la lezione-concerto di domani – sabato 18 febbraio 2017 – entra nel vivo la 4ª edizione di «Sei Corde per Trento», ciclo di concerti, conversazioni e masterclass attorno alla chitarra organizzata dal Conservatorio Bonporti a Trento.

Il duo formato dal chitarrista Lapo Vannucci e dal pianista Luca Torrigiani sarà protagonista (Aula Magna del conservatorio, ore 17.00, ingresso libero) di una lezione-concerto in cui verranno eseguite diverse musiche da Mario Castelnuovo-Tedesco a Teresa Procaccini, dal genere della danza a fantasie su temi operistici.



«Questa edizione – spiega la curatrice, la prof.ssa Norma Lutzemberger – proporrà principalmente la chitarra nel contesto della musica da camera: si vedrà la chitarra dialogare prima col pianoforte ed interagire poi con la tiorba ed anche con il quartetto d’archi.»

L'edizione 2017 coinvolgerà importanti artisti come il chitarrista polacco Marcin Dylla, ospite lo scorso mese di una seguitissima masterclass, nonché il chitarrista uruguaiano Ricardo Barceló, che arriverà al Bonporti in maggio.

Non mancherà un incontro con il compositore Carlo Domeniconi, che interpreterà le sue opere alla chitarra.



«La manifestazione proporrà un appuntamento a cadenza mensile sino al mese di giugno – conclude Lutzemberger - quando i giovani studenti del conservatorio trentino si esibiranno in una maratona chitarristica.»

«Sei corde per Trento», è un progetto che si inserisce nella vasta programmazione delle attività del Conservatorio Bonporti e si rivolge ai tanti appassionati e cultori dello strumento che operano nella nostra provincia.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito.