Volley Rosa: Delta Informatica Trentino decimata ma fiduciosa

17/02/2017

Moncada e Aricò le attese ex della sfida nella trasferta di domenica sul parquet della Golem Software Palmi

La Delta Informatica Trentino, reduce dall'eliminazione nella semifinale di Coppa Italia subìta per mano della capolista Filottrano, torna a tuffarsi sul campionato e nella fattispecie sulla lunga e impegnativa trasferta in programma domenica (alle 17) in Calabria sul parquet della Golem Software Palmi.

Reduce da sei successi nelle ultime otto gare di regular season disputate, la formazione di Ivan Iosi, saldamente in quarta piazza in piena zona playoff, punta a confermare il proprio ottimo momento di salute, nonostante in questa fase della stagione la fortuna non stia certo dando una mano alle gialloblù, che dopo Francesca Michieletto hanno perso mercoledì sera per infortunio anche Cristina Coppi (distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti per la laterale toscana).



QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

La situazione in casa trentina non è chiaramente delle migliori, visto che Iosi avrà a disposizione solamente due schiacciatrici di ruolo, la slovacca Kijakova e la giovane Ludovica Montesi, da poche settimane aggregatasi al gruppo.

Resto della rosa, invece, in salute con Moncada e Aricò che torneranno a calcare il parquet che lo scorso anno le ha viste protagoniste di un'ottima stagione con la maglia della società calabrese.

«Chiaramente non è semplice dover preparare una partita così delicata con solo due laterali a disposizione, una delle quali tra l'altro appena inserita nei nostri meccanismi di gioco, – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino. – Ludovica è una ragazza interessante e diligente che si sta impegnando molto in allenamento e sono certo che non farà mancare il proprio contributo alla squadra.

«Palmi è una squadra in crescita, si è lasciata alle spalle il momento più difficile coinciso con la partenza di alcune atlete e nelle ultime settimane ha ritrovato alcune pedine importanti come Quiligotti e Veglia.

«Siamo consapevoli che ci attenderà una gara molto complicata, in un palazzetto sempre ostico e contro una squadra che dispone di ottime individualità.»



QUI GOLEM SOFTWARE PALMI

La società calabrese è alla sua seconda stagione consecutiva in serie A2 femminile. Grazie al secondo posto ottenuto due anni fa nel girone D di B1 e alla successiva vittoria dei playoff, Palmi si è infatti garantita la promozione nella seconda serie nazionale, campionato che ha disputato per la prima volta nella propria storia nel 2015/2016 centrando l'obiettivo salvezza in largo anticipo (non posto finale).

In estate una mezza rivoluzione con l’arrivo in panchina di Pasqualino Giangrossi e l’inserimento in rosa di sette nuove giocatrici.

Nella finestra invernale di mercato hanno lasciato la società calabrese l'alzatrice Caracuta e la centrale Casillo, accasatesi in A1 a Modena e Scandicci e rimpiazzate con gli arrivi della regista Ilaria Angelelli e della laterale, ex Sudtirol Bolzano, Bruna Ana Vrankovic, da poche settimane aggregatesi al resto del gruppo.



I PROBABILI SESTETTI

Senza Michieletto e Coppi, ai box per infortunio, scelte obbligate in posto-4 per Iosi che si affiderà all'inedito duo formato da Kijakova e Montesi con Antonucci unica alternativa disponibile su palla alta.

Le ex Moncada e Aricò formeranno la diagonale alzatore-opposto, Fondriest e Rebora saranno le centrali, Zardo il libero.

Giangrossi, tecnico di Palmi, dovrebbe rispondere con Vietti (o Angelelli) in regia, Zanette opposto, Moretti e Lestini in posto-4, Veglia e Guidi al centro e Quiligotti libero in una probabile staffetta con Barbagallo.



CURIOSITÀ

Quello in programma domenica sarà il quarto scontro della storia tra Delta Informatica Trentino e Golem Software Palmi. Bilancio finora favorevole a Palmi (2-1) che si è aggiudicata la due sfide di regular season dello scorso anno sempre al tie break, mentre nel match d'andata della stagione in corso la Delta Informatica Trentino si è imposta al Sanbàpolis in quattro parziali grazie ai 19 punti personali di Aricò e ai 15 di Nomikou.

Saranno due le ex della gara, Ramona Aricò ed Elisa Moncada, lo scorso anno in forza alla Golem Software.



ARBITRI

I direttori di gara del match tra Golem Software Palmi e Delta Informatica Trentino saranno Sergio Pecoraro e Maurizio Nicolazzo.



MEDIA

Chi non potrà seguire la gara dagli spalti del Palazzetto Surace di Palmi potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolleyfemminile.it) e potranno essere seguiti, oltre che sul portale ufficiale della Lega, anche tramite l'app Livescore Lega Volley Femminile per dispositivi iOS e Android.

Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica: sulla pagina facebook, all’indirizzo www.facebook.com/trentino.rosa, potrete seguire l’andamento del match in tempo reale.

