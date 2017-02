Verso le ultime gare per Assolo ed Autunno-Inverno

17/02/2017

La vela benacense rimane nel golfo salodiano: alla Società Canottieri Garda

Dopo la «27ª Trans Lac en du 2017» (vinta dal Protagonist «Mata Team») la vela benacense rimane alla Canottieri Garda e nel golfo salodiano per disputare le ultime regate della «Quantum Assolo» e della «Autunno Inverno Salodiana».

L’Assolo, in programma nel pomeriggio di sabato 18 febbraio, è riservata ai solitari imbarcati sui Protagonist 7.5.

Dopo 7 manche guida Andrea Barzaghi di «Yerba del Diablo» che precede Valerio Manfrini di «Pegaso» e Davide Bianchini di «Casper».



Seguono poi Apostoli, Taddei, Elena Schippers, Marzollo, Riccardo Barzaghi, Perico, Bonatti, Fanello e Pattrizia Anele.

Domenica sarà la volta della «Autunno-Inverno», sempre i Protagonist con equipaggi al completo, tutti impegnati in un vero test di una stagione che annuncia ricca di grandi Eventi.

In testa alla classifica (dopo 4 gare) c’è l’ex tricolore «El Moro» di Pavoni e Spadini con il desenzanese Enrico Sinibaldi alla barra.

Secondo è «Pegaso» del salodiano Valerio Manfrini, terzo «Casper» con il gargnanese Lorenzo Tonini, a pari punteggio.

