Unvergessen: Asteroide del Sistema solare si chiama Franz Thaler

17/02/2017

Il Planetarium Alto Adige chiama un asteroide del sistema solare con il nome di Franz Thaler, il pacifista di Sarentino simbolo della resistenza antinazista

Franz Thaler, al quale è dedicato un asteroide del sistema solare.



Nel 2015 l’Unione Astronomica Internazionale (IAU) con il concorso NameExoWorlds ha dato la possibilità a osservatori e planetari di tutto il mondo di proporre nomi per 19 sistemi esoplanetari.

Il Planetarium Alto Adige ha deciso di partecipare al concorso e di scegliere un sistema localizzato nella costellazione della Vergine, composto da una stella di neutroni e da tre esopianeti

I nomi proposti dal Planetarium sono risultati i più votati dagli utenti di tutto il mondo, divenendo quindi ufficiali.



Come riconoscimento per il risultato ottenuto, l’IAU ha concesso al Planetarium di scegliere il nome da dare a un corpo minore del sistema solare, per la precisione un asteroide nella fascia tra Marte e Giove scoperto il 23 giugno 1993 nell’osservatorio californiano di Mount Palomar.

Il Planetarium ha scelto di intitolare l’asteroide a Franz Thaler, con la motivazione ufficiale: «Franz Thaler (1925-2015) è stato un autore originario del Sudtirolo (Italia) sopravvissuto ai campi di concentramento di Dachau e Hersbruck. Nelle sue memorie intitolate Dimenticare mai (Unvergessen) ha autonomamente iniziato un percorso di analisi delle proprie esperienze in relazione a quanto accadutogli durante l’occupazione nazista del Sudtirolo. Egli è sempre stato un alfiere della pacifica coesistenza dei tre gruppi linguistici del Sudtirolo.»



Lo scorso 12 febbraio è stato definitivamente approvato a livello internazionale il nome proposto per l’asteroide, pertanto ribattezzato (6212) Franzthaler = 1993 MS1.

L’asteroide, che compie una rivoluzione completa attorno al Sole in 3 anni e 11 mesi, è attualmente in congiunzione con il Sole e quindi invisibile.

Tornerà visibile nel cielo notturno a partire dall’estate.

Attraverso un telescopio di grande diametro, a metà ottobre si potrà osservare l’asteroide Franz Thaler nelle ore di buio: sarà un puntino luminoso tra le stelle della costellazione dei Pesci.



