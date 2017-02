Componente del Comitato di indirizzo per Fondazione Caritro

17/02/2017

Gli interessati possono fare domanda entro le ore 16.30 di venerdì 17 marzo

Secondo quanto stabilito dall’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale con deliberazione 16 giugno 2015 n. 69.

È aperta la procedura relativa alla designazione di un componente nel Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

Gli interessati possono proporre la propria candidatura, accompagnata da curriculum, utilizzando gli appositi moduli di domanda scaricabili dal sito del Comune e disponibili presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (via Belenzani, 3/via Manci, 2 - orario: da lunedì a venerdì 9-16.30).



La domanda dovrà pervenire entro le ore 16.30 di venerdì 17 marzo, attraverso una delle seguenti modalità:

- invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo.comune.tn@cert.legalmail.it

- invio a mezzo posta all’Ufficio Protocollo (via Maccani, 148)

- consegna a mano all’Ufficio relazioni con il pubblico, in busta chiusa con l’indicazione «Contiene candidatura per nomine e designazioni anno 2017 - Fondazione Cassa di Risparmio-»

Tutte le informazioni necessarie possono essere richieste alla Direzione generale (n. tel. 0461/884148), in orario d’ufficio.

© Riproduzione riservata