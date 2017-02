Soggiorni estivi socio-educativi, approva i criteri e le modalità

17/02/2017

La Giunta provinciale, su proposta del presidente Ugo Rossi, ha approvato i criteri e le modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo a favore dei giovani trentini per l'anno 2017.

Gli enti interessati potranno presentare domanda per l’ottenimento del contributo all’Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili dal 2 maggio al 31 maggio 2017.

Con la legge provinciale n.6/2009, la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi a enti, associazioni e soggetti senza scopo di lucro che offrono alle famiglie attività estive rivolte a bambini e ragazzi che al 31 maggio 2017 siano residenti in un comune della Provincia e non abbiano superato il 18° anno di età.

La delibera provinciale approvata oggi individua i criteri per la concessione dei contributi per l’anno 2017 in favore dei soggetti che realizzano soggiorni estivi (colonie diurne, campeggi e soggiorni permanenti e marini) in favore della popolazione giovanile trentina nel periodo 1 giugno – 15 settembre 2017.



Si tratta di esperienze di socializzazione finalizzate a fornire ai giovani occasioni di formazione e un sostegno alla crescita, sia come individui sia in gruppo, utili per favorire il benessere e lo sviluppo della persona.

È prevista l’assegnazione di una maggiorazione di contributo pro-capite per ogni presenza giornaliera se l’ente gestore, alla data di presentazione della domanda, risulta in possesso del marchio «Family in Trentino» o del certificato base «Family Audit».

Le domande per l’ottenimento del contributo sono presentate all’Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili dal 2 maggio al 31 maggio 2017.

La documentazione sarà disponibile sul sito dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili: www.trentinofamiglia.it



Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Famiglia

Via G. Grazioli n. 1 - 38122 Trento – 0461-493144 –sportello.famiglia@provincia.tn.it

