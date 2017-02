Incontro pubblico «Porte aperte in cardiologia» a Trento

17/02/2017

Si tiene la mattina di sabato 18 febbraio nell’auditorium dell’ospedale Santa Chiara

Si segna l’incontro «Porte aperte in cardiologia. Progressi nel trattamento delle malattie della valvola aortica» che si tiene sabato 18 febbraio dalle ore 9 alle ore 12 nell’auditorium dell’ospedale Santa Chiara, in largo Medaglie d’Oro 9 a Trento.

Il convegno è promosso dall’Associazione nazionale dei medici cardiologici ospedalieri ed è sostenuto dalle Unità operative di cardiologia di Trento e Rovereto e di cardiochirurgia dell’Apss e dall’Associazione per la lotta alle malattie cardiovascolari (ALMAC).

L’obiettivo di questo incontro è di mantenere alta la attenzione sul tema malattie cardiovascolari e di favorire un approccio il più ampio e corale possibile al loro contrasto come prevenzione e cura.

© Riproduzione riservata