«Animali Notturni» per Cinemart al Melotti di Rovereto

17/02/2017

Martedì 21 febbraio il thriller di Tom Ford che ha conquistato il Leone d’argento a Venezia

Tom Ford è uno stilista anche dietro la macchina da presa e con «Animali Notturni» firma un thriller vibrante che ha conquistato il Leone d’argento a Venezia.

Il film è all’interno della programmazione Cinemart, martedì 21 febbraio alle ore 21 presso l’Auditorium Melotti di Rovereto.

La rassegna cinematografica è curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum Rovereto.



Una storia dentro una storia: la prima racconta il dolore di una donna di nome Susan che riceve un manoscritto dal suo ex marito che ora chiede la sua opinione.

La seconda mette in scena quel manoscritto, intitolato Nocturnal Animals, che ruota attorno ad un uomo che parte con la famiglia per una vacanza che si trasforma in un incubo.

La storia di Susan si rispecchia e si intreccia alle vicende del romanzo in un crescendo emozionante e spietato in cui Tom Ford dà sfoggio di tutto il suo eccezionale talento visivo che gli è valso il Leone d’argento a Venezia.



Martedì 21 febbraio 2017, ore 21.00 – Auditorium Fausto Melotti

Animali notturni, di Tom Ford

Con Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson. USA, 2016, 115 minuti.

