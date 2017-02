Domenica prende il via il 5° circuito veneto judo «Andrea Rossato»

17/02/2017

Sei giornate dedicate al judo e alla sicurezza nello sport: oltre un centinaio i giovani judoka classe 2005

Foto dell'edizione precedente.



Il Comitato Veneto Judo della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali) e la Fondazione Andrea Rossato presentano il 5° Circuito Veneto Judo Esordienti - A «Andrea Rossato».

Strutturato in sei giornate, il Circuito dedicato al piccolo Andrea, è come ogni iniziativa della Fondazione Andrea Rossato un’occasione per stimolare la diffusione della cultura della sicurezza e dell’educazione sportiva dei più giovani.

Il 5° Circuito veneto Judo Andrea Rossato, per gli oltre cento giovani atleti ed atlete classe 2005, prende il via il 19 febbraio a Grisignano di Zocco (VI) con il «Trofeo di Grisignano del Zocco», proseguendo poi il 12 marzo a Conegliano Veneto con il «Trofeo di Vittorio Veneto», il 26 marzo a Mestre con il 5° Trofeo Judo Città di Mestre Andrea Rossato, il 2 aprile a Montebelluna (TV) con il Trofeo di Montebelluna e il 23 aprile a Onigo di Pederobba (TV) con il Trofeo di Pederobba. L’appuntamento finale si terrà il 1 maggio a Cittadella (PD) con il Trofeo Città Murata.



«Siamo davvero orgogliosi del successo ottenuto nelle passate edizioni – racconta Mauro Rossato, presidente della Fondazione Andrea Rossato – un evento sportivo che, grazie alla Fijlkam Veneto diventa non solo competizione, ma anche e soprattutto educazione e divertimento per i giovanissimi.»

«Gli ottimi risultati e l’entusiasmo che giungono ogni volta da questa manifestazione sportiva sono una testimonianza concreta del judo come disciplina preziosa sia in termini educativi che sportivi – commenta Giuseppe Casellato, Vice Presidente del Comitato Veneto Judo – un’ovazione per uno sport che nella nostra regione conta più di 5 mila tesserati.»







«Il judo rappresenta una grande opportunità per portare avanti la nostra missione – prosegue Rossato – perché è uno sport davvero educativo, specialmente per i più piccoli.»

Per questo la Fondazione ringrazia la Fijlkam e in particolar modo Giuseppe Casellato per aver dato voce ed eco ai messaggi di sicurezza che sono diretti a tutelare i più giovani.

E per onorare il talento e l’impegno dei vincitori del Circuito anche quest’anno oltre ai trofei e alle medaglie ci sarà lo stage all’insegna del divertimento e dello sport.

Si tratta del «Campus Estivo Judo Casteltesino 2017», da mercoledì 28 giugno a domenica 2 luglio, durante il quale gli atleti alloggeranno in chalet presso il Camping Castel Tesino e prenderanno parte ad attività sportive, culturali e ludiche.



IL CALENDARIO COMPLETO DEL 5° CIRCUITO VENETO JUDO ESORDIENTI - A

• domenica 19 febbraio Trofeo di Grisignano di Zocco – Grisignano di Zocco (VI)

• domenica 12 marzo Trofeo di Vittorio Veneto – Conegliano (TV).

• domenica 26 marzo 5° Trofeo di Judo Città di Mestre Andrea Rossato – Mestre (VE)

• domenica 2 aprile Trofeo di Montebelluna - Montebelluna (TV)

• domenica 23 aprile Trofeo di Pederobba - Onigo di Pederobba (TV)

• lunedì 1 maggio Trofeo Città Murata - Cittadella (PD)

© Riproduzione riservata