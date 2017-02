Furto in abitazione a Bolzano, tunisino arrestato in flagranza

18/02/2017

La Volante della Questura è intervenuta per tempo su segnalazione di un cittadino

Nella serata di ieri gli operatori della Squadra Volante della Questura hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino 23enne, di fatto in Italia senza fissa dimora e con precedenti specifici a suo carico.

I poliziotti erano stati allertati dalla Sala operativa a seguito della segnalazione di un cittadino che, in zona Gries, aveva notato dei movimenti sospetti nelle vicinanze di un condominio.

Giunti immediatamente sul posto, grazie alle indicazioni del richiedente, hanno individuato un uomo che, nascosto dietro alcuni cassonetti, era intento a riempire alcuni borsoni con degli oggetti.

Prima che il soggetto, vistosi scoperto, riuscisse ad allontanarsi, gli operatori di polizia lo hanno subito circondato e bloccato, cercando di schivare i pugni e i calci che lo stesso sferrava al fine di guadagnarsi la via di fuga.



A seguito di un primo controllo, si è accertato che il lestofante aveva addosso oggetti in oro, monili e banconote varie.

Recuperati i borsoni che l’uomo era intento a riempire prima di essere scoperto, sono stati rinvenuti numerosi oggetti tecnologici, gioielli, profumi e portafogli.

Il tunisino è stato pertanto condotto immediatamente presso gli uffici di Largo Palatucci per gli accertamenti di rito.

Si tratta di una vecchia conoscenza della Questura, in quanto già arrestato in passato dalla Squadra Mobile per fatti analoghi.

L’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

