L’Adunata degli Alpini si svolgerà a Trento l’11,12,13 maggio 2018

18/02/2017

Si prevedono centinaia di migliaia di partecipanti, che porteranno alle casse della Provincia una quarantina di milioni di gettito fiscale in più

La 91esima Adunata Nazionale degli Alpini si svolgerà a Trento nel 2018, nei giorni 11, 12 e 13 maggio prossimi.

Nel frattempo si va a costituire il COA (Comitato Organizzatore Adunata), che è l’organo predisposto alla gestione del grandioso evento, al quale faranno parte le seguenti persone

Anzitutto il Consigliere Nazionale con funzioni di Presidente, generale Renato Genovese, come deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente della Sezione A.N.A. di Trento, nella persona di Maurizio Pinamonti, con funzione di Vice Presidente.

Il Direttore Generale dell’A.N.A. nella persona di Adriano Crugnola.

Il Consigliere Nazionale A.N.A. di riferimento per il Trentino, nella persona di Mauro Bondi.

Il Consigliere Nazionale in qualità di Responsabile Amministrativo nella persona di Michele Dal Paos.

Tre soci della Sezione A.N.A. di TRENTO vediamo Paolo Frizzi, con funzione di consulente legale, Giorgio Debiasi, Presidente P.C. ANA Trento, Luciano Rinaldi con funzione di segretario.

Ieri la Giunta Provinciale ha nominato l’assessore Tiziano Mellarini quale rappresentante delegato della Provincia autonoma di Trento, mentre come rappresentante del Comune Trento, sarà nominato il Consigliere Massimo Ducati.







A quanto pare si sta delineando l’adunata del secolo, per via della ricorrenza unica, del centenario della vittoria del 4 novembre 1918.

Qualcuno parla di 500mila presenze in più nel Trentino, che andrebbero a raddoppiare la popolazione stanziale. Ovviamente è un’esagerazione, ma resta il fatto che già adesso si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive del Trentino, con ricerche che si spingono già nelle province vicine.

Comunque la si voglia vedere si tratta di un fenomeno davvero grandioso sotto tutti i punti di vista.

L’organizzazione dovrà farsi in quattro sia per mantenere l’ordine (finora ci sono sempre riusciti) che per organizzare le manifestazioni previste e in particolare le sfilate delle varie associazioni locali degli alpini.

Come si sa, i primi a sfilare sono le associazioni più lontane e ultime quelle vicine o di casa, per consentire le partenze in tempi e in modi corretti.

Ovviamente l’organizzazione porta con sé anche i commercianti ambulanti di sempre, ma il grosso del business verrà registrato dalle casse dei locali.

Per l’Adunata di Bolzano del 2012, la Provincia ha registrato un incremento delle entrate fiscali per una ventina di milioni. Per quella di Trento si prevede un incremento di 40 milioni.

D’altronde in un anno l’ANA genera un gettito fiscale di oltre 150 milioni.

Un business enorme dunque, sotto tutti i punti di vista.



Pinamonti e Frigo.



