La guida alla Diatec Trentino-Azimut Modena di domani

18/02/2017

Il derby dell’A22 torna domenica alle 18.30 in un PalaTrento sold out

Foto di Marco Trabalza.



Si gioca interamente nel weekend il ventiquattresimo turno di regular season di SuperLega UnipolSai 2016/17.

La Diatec Trentino sarà protagonista del big match della giornata, attendendo domenica 19 febbraio la visita dell’Azimut Modena nel classico «derby dell’A22».

Fischio d’inizio programmato per le ore 18, con diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.sportube.tv.

QUI DIATEC TRENTINO

Ritrovata immediatamente confidenza con la vittoria grazie al 3-1 sul Sastamala mercoledì sera, i gialloblù vanno subito a caccia di un altro successo per confermarsi al secondo posto in classifica, posizione tornata in bilico dopo la sconfitta di domenica scorsa a Civitanova.

Al di là del prestigio e della storica rivalità con l’avversario, il successo serve quindi eccome alla squadra dell’ex di turno Angelo Lorenzetti, che nelle ultime tre giornate della stagione regolare dovrà cercare di respingere l’assalto di Perugia e della stessa Modena.



«È una partita decisiva per la nostra classifica finale di regular season, – ha spiegato l’allenatore della Diatec Trentino in sede di presentazione del match. – Conosciamo il valore di Modena; ci insegue a tre punti di distanza ma le statistiche del suo campionato sono migliori delle nostre e questo significa che ci sono ancora superiori in qualcosa.

«A maggior ragione dovremo affrontare questo impegno con grande umiltà oltre che con la determinazione agonistica che serve sempre per vincere appuntamenti del genere.»



L’allenatore potrà contare su tutti i quattordici effettivi e verosimilmente deciderà solo all’ultimo se confermare il sestetto visto in azione per la maggior parte della gara contro Civitanova o se riproporre fra i titolari di nuovo Nelli e Solé, che hanno brillato particolarmente nel match infrasettimanale di Coppa CEV.

A livello statistico sarà una partita particolare per Lanza, che proprio in questa occasione vestirà per la 85^ volta la fascia di capitano di Trentino Volley (su 234 gare disputata con la maglia gialloblù), raggiungendo Grbic nella speciale classifica.

Davanti a Pippo restano solo Kaziyski (204 volte capitano) e Birarelli (91). Domenica sera il Club di via Trener disputerà la 697ª partita ufficiale della sua storia (bilancio 487 vittorie e 209 sconfitte), la 428ª in regular season, la 318ª al PalaTrento, dove non perde dal 25 aprile 2016 e da 14 partite di fila.

L’ultimo avversario ad espugnarlo fu proprio Modena in gara 4 dei Play Off scudetto 2016.



GLI AVVERSARI

L’Azimut Modena giunge al PalaTrento con la necessità di vincere per tenere aperto uno spiraglio relativo al secondo posto in classifica.

La formazione emiliana ha dimostrato di aver assorbito in fretta il cambio di guida tecnica, avvenuto subito dopo la sconfitta di Verona; con l’Assistant Coach Lorenzo Tubertini promosso a primo allenatore al posto di Piazza, sono infatti subito arrivate due vittorie in regular season (a Monza ed in casa con Molfetta) ed il convincente successo in Champions League sul Belchatow di mercoledì sera.

L’unica nota negativa della sfida coi polacchi è stata l’uscita per infortunio alla caviglia del centrale statunitense Holt.

La sua presenza è la sola in dubbio in una rosa che, rispetto alla semifinale di Coppa Italia di fine gennaio, deve fare a meno anche dello schiacciatore statunitense Cook, che ha risolto il contratto che lo legava al Club.

Nonostante occupi la quarta posizione, con tre punti di ritardo da Trento e Perugia, Modena ha perso una partita in meno in regular season di chi la precede e continua ad essere la formazione più efficace al servizio, con oltre due ace di media a set.

Da questo punto di vista l’apporto di Vettori (terzo battitore del torneo, ma anche sesto bomber), Ngapeth e Holt si fa sentire particolarmente.

Nelle prime ventitré giornate di campionato l’Azimut ha dimostrato inoltre una grande produttività esterna; in undici giornate ha perso solo due volte (a Molfetta e a Verona), raccogliendo quindi 26 punti sui 33 disponibili.



I PRECEDENTI

Modena è in assoluto l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il maggior numero di volte nei propri diciassette anni di attività; domenica sera si giocherà il 66° confronto ufficiale ed il numero di vittorie sorride alla Società di via Trener per 37-28.

Nelle ultime tre stagioni però la sfida ha regalato grande equilibrio e tantissimi match; dal 21 dicembre 2014 ad oggi le due formazioni si sono affrontate ben diciotto volte, con nove successi per parte.

Nell’annata agonistica in corso il duello è andato in scena già in tre occasioni, sempre in Emilia: 24 settembre 2016 (vittoria per 3-1 dei locali nella semifinale di Supercoppa) e 20 novembre 2016 (successo per 3-1 dei canarini nell’andata di regular season) al PalaPanini di Modena, 28 gennaio 2017 all’Unipol Arena di Bologna (affermazione al tie break di Trento in semifinale di Coppa Italia).

Il PalaTrento è stato espugnato da Modena solo otto volte in ventinove precedenti, ma le due gare più recenti hanno proprio visto l’affermazione degli ospiti: 12 aprile 2016 (al tie break) e 25 aprile 2016 (1-3). Da quel giorno l’impianto di via Fersina è rimasto sempre inviolato.



GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Fabrizio Pasquali (di Ascoli Piceno, in Serie A dal 1997, internazionale dal 2001) e Marco Braico (di Torino, in massima categoria dal 2003).

Il fischietto marchigiano è alla dodicesima direzione in SuperLega UnipolSai 2016/17 e solo una di queste è riferita a Trento (successo per 3-0 a Sora il 9 ottobre), mentre per Braico si tratta del quattordicesimo incontro della sua stagione, il quarto con la Diatec Trentino protagonista; Padova-Trento 2-3, Trento-Monza 3-2 e Trento-Ravenna 3-0 i suoi precedenti.



RADIO TV ED INTERNET

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley.

I collegamenti col PalaTrento saranno effettuati all’interno di “Campioni di Sport”, il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane.

Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sull’home page www.trentinovolley.it, mentre sul sito www.radiodolomiti.com sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo internet www.sportube.tv/volley (il servizio è a pagamento). In tv la differita integrale della gara andrà in onda già lunedì 20 febbraio alle ore 21.30 su RTTR, tv partner della Società di via Trener.

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).



MERCHANDISING E «POLI DAY» IN UN PALATRENTO «SOLD OUT» DA MARTEDI’

Il PalaTrento ha fatto registrare il sold out già da martedì sera.

Domenica le casse dell’impianto saranno pertanto attive a partire dalle ore 17, solo per il ritiro accrediti, mentre alle 16.45 verranno aperti gli ingressi.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato sud, i tifosi troveranno a propria disposizione il rinnovato punto merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.

Per questo appuntamento, denominato Poli day, Trentino Volley e Gruppo Poli – storico sponsor gialloblù che da tre stagioni firma pure la maglia del libero e che nel 2017 tocca il 60° anno di attività – hanno ideato uno speciale appuntamento.

Oltre a rappresentare un momento di festa per tutti i direttori dei negozi del gruppo, che si godranno il derby dell'A22 direttamente in tribuna, il Poli Day sarà una giornata particolare anche per tutti gli spettatori presenti, che all’ingresso riceveranno gratuitamente un simpatico gadget per rendere ancora più trascinante il proprio sostegno alla squadra di casa.

Il PalaTrento, il match program e i led a bordo campo, poi, saranno brandizzati Poli per promuovere in maniera ancora più capillare una partnership di così lunga durata.

© Riproduzione riservata