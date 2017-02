Maurizio Rosati è stato trovato, purtroppo senza vita

18/02/2017

Dell’uomo, 51 anni di Romeno, non si avevano più notizie da mercoledì scorso

Purtroppo, alle ore 11.20 circa di oggi, in località Terres del Comune di Contà, in una zona appartata, è stato trovato da una squadra dei Vigili del Fuoco di Romeno - unità di cui lui stesso faceva parte - il corpo senza vita di Maurizio Rosati.

L’uomo, 51enne di Romeno, era uscito mercoledì scorso con l’auto e non aveva fatto più ritorno.

Su richiesta dei familiari, i carabinieri avevano inviato alle redazioni una sua foto per facilitare il su ritrovamento.



I Carabinieri della Compagnia di Cles hanno curato i primi accertamenti necessari a stabilire le cause del decesso, che è presumibile ricondurre ad un gesto estremo.

La vedova è stata informata dell’accaduto dal comandante della Stazione di Romeno, il quale, poche ore prima, era stato da lei per l’ennesimo colloquio volto a recepire notizie utili alla sorte del congiunto e dalla denuncia della scomparsa, di concerto con il Commissariato del Governo di Trento, ha puntualmente coordinato le ricerche che, incessantemente, sono state condotte da personale del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Romeno e degli altri centri della Val di Non, oltre che da personale dell’Arma.

