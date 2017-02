Bonporti: due giorni di Masterclass di clarinetto con Carbonare

18/02/2017

Si terrà lunedì 20 e martedì 21 febbraio presso l'Aula Magna del conservatorio a Trento. La partecipazione è aperta anche agli esterni

Non si è ancora conclusa la Masterclass di pianoforte del pluripremiato Giuseppe Andaloro – protagonista ieri di un interessante incontro con il pubblico sul repertorio pianistico e sulla sua personale esperienza alle competizioni internazionali – che già è in arrivo al Conservatorio Bonporti un altro artista di chiara fama, il clarinettista Alessandro Carbonare.

Lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia e per quindici anni anche presso l’Orchestre National de France, nonché ospite della Filarmonica di Berlino, della Chicago Symphony e della Filarmonica di New York, sarà a Trento per una Masterclass di Clarinetto.

Il tema delle lezioni saranno i brani da preparare ai concorsi per entrare nelle orchestre.

Tutte le Masterclass organizzate dal Bonporti sono aperte anche agli esterni, sia come effettivi sia come uditori (scrivere a masterclass@conservatorio.tn.it).