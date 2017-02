Trentodoc sulle Dolomiti a Madonna di Campiglio, 23-26 febbraio

18/02/2017

Sarà possibile scoprire le proposte di nove locali che con entusiasmo si sono fatti portavoce del metodo classico trentino

Al via, dal 23 al 26 febbraio, la seconda tappa di Trentodoc sulle Dolomiti a Madonna di Campiglio, questa volta nell’edizione invernale, evento itinerante all’insegna di musica, cucina, chiacchiere, racconti e bollicine.

Durante l’intero fine settimana, sarà possibile scoprire le interessanti proposte di 9 locali, curati e di qualità, che con entusiasmo si sono fatti portavoce del metodo classico trentino, fortemente legato al proprio territorio d’origine.

L’occasione è quella di degustare un calice in alta quota durante il giorno, oppure la sera, durante l’aperitivo, momento in cui le bollicine di montagna saranno servite insieme a prodotti del territorio ed intrattenimento musicale.



A cena, l’invito è a sperimentare pregiati menù stellati, pensati dagli chef con minuziosa attenzione per l’occasione, ed elaborati menù gourmet, studiati su misura per esaltare gli abbinamenti con le etichette delle 45 case spumantistiche trentine.

Ed ancora, un appuntamento insolito, una degustazione guidata per i più curiosi e appassionati, che permetterà una conoscenza più approfondita delle bollicine di montagna di diverse annate.

L’evento è realizzato dall’Istituto Trento Doc, grazie anche alla collaborazione con Apt Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendeva.

