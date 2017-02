Pista lunga: le pattinatrici trentine sul tetto del mondo

18/02/2017

Il team sprint femminile è d'argento ai mondiali junior di Helsinki in Finlandia: Bonazza, Cristelli e Grisenti centrano un gran 2° posto alle spalle della Cina

L'allenatore azzurro Giorgio Baroni, Bonazza, Cristelli, Grisenti e Sergio Anesi.



Arriva una splendida medaglia d'argento per l'Italia ai Mondiali Junior di pista lunga di scena in Finlandia. Sull'anello del ghiaccio di Helsinki il Team Sprint femminile composto da Noemi Bonazza (C.P. Piné-Pulinet), Chiara Cristelli (C.P. Piné-Pulinet) e Deborah Grisenti (S.C. Pergine) si è reso protagonista di una grandissima prova centrando uno straordinario secondo posto in 1'35"18, alle spalle della sola Cina per 32 centesimi.

Un grande exploit per le ragazze di Giorgio Baroni, già super competitive anche in stagione con il quarto posto nella classifica di specialità di Coppa del Mondo con l'acuto del terzo posto della tappa di Collalbo.

Buone prove per le azzurre anche nelle gare individuali, con due atlete nella top ten dei 1.000: Noemi Bonazza chiude al 9° posto con Chiara Cristelli 10ª, mentre Deborah Grisenti ha terminato in 16ª posizione.

Grisenti che si è piazzata invece 15ª nei 3.000 e la Bonazza 12ª: la prima si è così classificata al 12° posto della classifica generale allround, con la 18enne trentina, la migliore delle atlete italiane, che ha invece confermato il 6° posto di ieri dopo le due prove odierne.



Al maschile Francesco Betti (C.P. Piné-Pulinet) è giunto 25° nei 5.000 e 26° nei 1.000, distanza quest'ultima in cui Jeffrey Rosanelli (S.C. Pergine) ha invece chiuso 39°.

Proprio Betti si è piazzato, dopo le quattro prove in programma, in 16ª posizione nella classifica allround.

Lontano dalle migliori posizioni invece il Team Sprint maschile, con Betti, Rosanelli e Gabriele Galli (H2O Varese) decimi complessivi.

«Le ragazze erano motivate, hanno dato tutto e centrato infine un grande risultato, – ha detto l'allenatore italiano Giorgio Baroni a fine giornata. – Questo argento era anche importante per dare fiducia dopo gli ottimi piazzamenti stagionali: è davvero la ciliegina sulla torta.

«Molto positivi sono stati pure i risultati individuali di Bonazza e Grisenti e, guardando, in prospettiva, quelli di Betti al maschile.

«Domani nel Team Pursuit femminile possiamo ancora dire la nostra, e Galli sono convinto che farà una bella prestazione nella Mass Start.»

