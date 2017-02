«Scarpa®» in gara alla Transcavallo il 18 febbraio 2017

18/02/2017

L’azienda di Asolo presente come sponsor e con il campione torinese Matteo Eydallin alla gara dello scialpinismo classico per eccellenza





Scarpa sarà presente alla 34esima edizione della Transcavallo sabato 18 febbraio in doppia veste: di sponsor SCARPA® della manifestazione e in gara, con Matteo Eydallin (atleta SCARPA®).

Sui Monti dell’Alpago, in Veneto, la storica gara che fino all’ultimo ha corso il rischio di essere sospesa per la poca neve, giocherà il ruolo di prova generale per la macchina organizzativa dei Mondiali Alpago-Piancavallo 2017, al via il 23 febbraio.

Lo scialpinismo è scritto nel DNA di SCARPA®, che già nel 2015 ottenne il primo posto alla Transcavallo proprio con Matteo Eydallin, in questa edizione pronto a mettersi ancora alla prova, stavolta in tappa unica, sullo scenografico percorso che si snoda nei comuni di Tambre e Alpago.



Le 120 squadre ammesse passeranno per la vetta e le affilate creste del Monte Guslon, affrontando il canalino verticale «delle Placche».

Una lingua di neve con pendenze che superano i 55° che collega la Val Salatis alla creste del Guslon, in cui ogni millimetro percorso dalle gambe - e dagli scarponi - degli atleti potrà fare la differenza.

La Transcavallo 2017 anticiperà i Mondiali di Scialpinismo di Alpago Piancavallo 2017, dal 23 febbraio fino al 2 marzo, dove SCARPA® sarà ancora presente, in forze, a supporto dei diversi atleti del suo Team in gara, e nello spazio espositivo dedicato alle aziende, dove sarà possibile scoprire tutte novità del settore.

Un febbraio di grandissime occasioni di sport e risonanza per lo scialpinismo, da poco diventato disciplina olimpica, e per SCARPA® e i suoi atleti.

© Riproduzione riservata