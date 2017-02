Dolomiti Energia, ottimo scrimmage a Cremona contro la Vanoli

18/02/2017

I bianconeri vincono due mini-incontri sui quattro disputati al PalaRadi: bene Beto, Baldi Rossi, Marble e un Lighty in costante crescita

Una Dolomiti Energia convincente per almeno trenta minuti di gioco torna da Cremona con due vittorie su quattro mini-incontri nello scrimmage disputato al PalaRadi contro la Vanoli, ma anche con la consapevolezza di aver disputato un buon test (73-92 il punteggio aggregato a favore degli aquilotti) in vista del match di campionato in programma domenica 26 febbraio a Reggio Emilia contro la Grissin Bon.

Bene, tra i bianconeri, un super Beto (16), un solidissimo Baldi Rossi (12), e un Marble a tratti semplicemente incontenibile (12).

Da sottolineare anche l'ulteriore passo in avanti fatto da Lighty (12) sulla strada del pieno recupero.

Primo periodo

La Dolomiti Energia inizia la gara con un bel piglio, lavorando bene in difesa e cavalcando in attacco la mano rovente di Baldi Rossi (0-8 con 8 punti e 2/2 dall'arco dell'ex Virtus). Biligha (4) e Turner (6 con due triple) provano a riaprire il quarto, ma Beto (5) e Marble (2) hanno altri piani (10-17): a suggellare il successo bianconero sono 4 punti consecutivi di Lighty (15-25).



Secondo periodo

Trento inizia pasticciando un po' in attacco (2 perse), la Vanoli ne approfitta correndo bene il campo (5-0). Quando però la difesa trentina torna a mordere, tocca ai padroni di casa buttar via un paio di palloni, convertiti da Sutton e Lighty con facili lay up al ferro (7-7).

La stazza di Wojciechowski (4) ferisce la Dolomiti Energia (12-7), ma sono la correzione di Sutton a rimbalzo d'attacco, e due recuperi di Moraschini che portano ad altrettanti agevoli canestri aquilotti in uno contro zero, a costringere Lepore al time out (12-13 al 5').

Turner e Johnson Odom mettono tre tiri da fuori di puro talento (20-15), il piazzato di Baldi Rossi e due siluri dall'angolo di Beto riportano gli ospiti avanti (22-23).

Turner spara ancora dai 6,75 (25-23), la Dolomiti Energia sbaglia due volte con Marble e Baldi Rossi la risposta del contro-sorpasso.

A chiudere il conto è Matt Carlino con due liberi a 20 secondi dal termine: il finale è 27-25 con Baldi Rossi a segno sulla sirena.



Terzo periodo

Trento torna a difendere come sa fare, affidandosi in attacco a una fiammata di talento di Marble, che predica basket con una reverse da highlights, una tripla e un floater di notevole difficoltà, e alla mano incandescente di Beto (0-10).

Johnson Odom suona la carica con bomba e assist per Thomas (6-10), ma Craft gli risponde per le rime con canestro da tre punti, lay up e recupero con assist per Sutton (6-17). Finisce 9-28 con Flaccadori a garantire il proprio contributo anche in termini di punti (6).



Quarto periodo

La Dolomiti Energia inizia con poca concentrazione, sparando a salve dall'arco (0/4) e perdendo pure tre palloni facilmente convertiti in transizione da Gaspardo e Carlino (10-0).

Il time out di coach Buscaglia rianima il team bianconero quando i buoi sono ormai già scappati dalla stalla (15-0 al 6'), e a dare senso all'ultimo scampolo di gara bianconero sono solo un bellissimo assist di Lechthaler, e l'ingresso in campo del giovanissimo Luca Conti, che manda a bersaglio pure la tripla: il finale dell'ultimo quarto è 22-14.



VANOLI CREMONA - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

(15-25, 27-25, 9-28, 22-14)



CREMONA: Johnson Odom 6, Mian, Gaspardo 13, Harris 5, Carlino 11, Boccasavia 2, Wojciechowski 6, Biligha 8, Turner 14, Thomas 3, Jovanovic ne, Orlandelli ne, Ibarra 5. Coach: Lepore

TRENTINO: Marble 12, Sutton 10, Craft 10, Baldi Rossi 12, Moraschini 5, Forray 2, Conti 3, Flaccadori 6, Beto 16, Hogue 4, Lighty 12, Lechthaler. Coach: Buscaglia.





© Riproduzione riservata