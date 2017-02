Figura, Bavarian Open: Cappellini-Lanotte primi dopo il Corto

18/02/2017

I campioni nazionali sono al comando nella rassegna tedesca dopo un primo segmento da 76.06 punti, mentre Tessari-Fioretti chiudono ottavi

Anna Cappellini, 29 anni, e Luca Lanotte 31, primi dopo il corto del Bavarian Open.



Gran bella prestazione per Anna Cappellini e Luca Lanotte nel corto del Bavarian Open 2017 di scena questo week-end in Germania. La coppia campione nazionale della danza chiude il primo segmento davanti a tutti a quota 76.06 punti (39.18 di valutazione tecnica e 36.88 per i components) e scenderà domani sul ghiaccio per confermarsi in testa.

Un risultato importante, quello della coppia lombarda delle Fiamme Azzurre, anche e soprattutto in ottica Mondiali, con la rassegna iridata di Helsinki, in Finlandia, che si avvicina, lontana ormai soltanto cinque settimane.



Dopo il grande argento degli Europei di Ostrava (Repubblica Ceca) prosegue dunque il grande momento di Cappellini-Lanotte, che hanno cominciato al meglio questo 2017 e puntano ora forte sull'appuntamento chiave di questo finale di stagione.

Ottava al momento invece l'altra coppia tricolore formata da Jasmine Tessari e Francesco Fioretti (Agorà Skating Team), che ha totalizzato un punteggio di 53.46 (26.58 di valutazione tecnica e 26.88 per i components).



Al singolare maschile, intanto, ben quattro gli italiani impegnati: Dario Betti (Forum Ssdrl) è al momento il migliore dei nostri con la quarta posizione dopo il corto (68.02).

Subito alle sue spalle Matteo Rizzo (Icelab), 5° (65.39), mentre Adrien Bannister (Icelab) e Marco Zandron (Ice Skating Bolzano) viaggiano rispettivamente in 13ª (51.32) e 14ª (49.35) posizione.

Già conclusa invece la competizione del singolare femminile con Ilaria Nogaro (Patt. Artistici Torino) che ha terminato al 16° posto e Matilde Battagin (Icelab) al 22°.

