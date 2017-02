«Libro: che spettacolo!», mercoledì 22 febbraio

19/02/2017

Lo scrittore Carmine Abate sul palcoscenico del Teatro Zandonai di Rovereto in anteprima allo spettacolo di danza «Romeo e Giulietta»

Approda a Rovereto, su iniziativa del Centro Servizi Culturali S. Chiara, «Libro: che Spettacolo!», l’iniziativa nazionale dell’AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) nata per promuovere lo spettacolo dal vivo insieme alla lettura e per favorire in questo modo l’interazione fra teatro e letteratura.

Il progetto, patrocinato dal Ministero per i Beni, le Attività culturali e Turismo, è giunto alla decima edizione ed è dedicato quest'anno alla figura di Giorgio Albertazzi.

Attraverso questa iniziativa, l’AGIS intende offrire l’opportunità ad uno scrittore di rivolgersi al pubblico parlando brevemente del proprio libro dal palcoscenico di un teatro, anticipando la rappresentazione di uno spettacolo.



Mercoledì 22 febbraio sarà lo scrittore di origini calabresi Carmine Abate, che da tempo vive in Trentino, a presentare dal palcoscenico del Teatro Zandonai «Il banchetto di nozze e altri sapori», un libro edito da Mondadori in cui il cibo diventa il motore di un’appassionata storia che, attraverso i sapori dei piatti tipici locali, racconta il legame con la terra di origine e con i nuovi luoghi di accoglienza.

Alla presentazione del libro da parte dell'autore, con avrà luogo alle 20.45, seguirà alle ore 21.00 lo spettacolo di danza «Romeo e Giulietta», che vedrà in scena la compagnia del Balletto di Toscana Junior con un allestimento coreografico firmato da Davide Bombana.

Si tratta di uno spettacolo inserito dal Centro Servizi Culturali S. Chiara nella stagione InDanza 2016/2017 programmata a Rovereto.



L'iniziativa «Libro: che Spettacolo!», alla quale il Centro Servizi Culturali S. Chiara aderisce per la prima volta, ha preso il via il 12 febbraio scorso alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, dove il dialogo del libro con le arti della scena si è arricchito ed esteso alla pittura e alla scultura, e terminerà, sempre a Roma, il 18 maggio al Teatro Argentina con lo scrittore Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016.

In tutto saranno 34 le occasioni per incrociare la promozione del libro con la prosa, la musica e la danza.

L’appuntamento programmato al Teatro Zandonai si inserisce nella sezione denominata «Libro e Teatro in viaggio… Storie in movimento» che, oltre a Rovereto, prevede incontri con gli autori nei teatri di Padova, Bologna, Roma, Torino, Treviso, Carbonia, Porto San Giorgio, Bari, Vicenza, Perugia, Milano e Pisa.



All'insegna dello slogan «A Teatro il libro costa meno», il romanzo di Carmine Abate «Il banchetto di nozze e altri sapori» sarà a disposizione degli interessati ad un prezzo ridotto mercoledì 22 febbraio al termine dello spettacolo.

