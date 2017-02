Golf – Pga: Dustin Johnson prova a divenire leader mondiale

19/02/2017

Per la prima Volta Francesco Molinari non ha passato il taglio dall’inizio del tour

Continua con difficoltà per il maltempo il Genesis Open (PGA Tour), sul percorso del Riviera CC (par 71), a Pacific Palisades in California, dove in tre giorni sono stati completati due giri.

È al vertice con 132 (66-66, -10) Dustin Johnson che, in caso di successo, diverrebbe numero uno mondiale qualora l’australiano Jason Day, attuale leader, 40° con 140 (-2), non si classificasse tra i primi tre. E’ uscito al taglio Francesco Molinari, 110° con 147 (72-75, +5).

Johnson è seguito con 133 (-9) da Pat Perez e dal Cameron Tringale e con 135 (-7) da Patrick Rodgers, J.T. Poston e dal venezuelano Jhonattan Vegas.



All’11° posto con 137 (-5) Jordan Spieth e l’australiano Adam Scott, al 31° con 139 (-3) lo spagnolo Sergio Garcia, al 40°, alla pari con Day, l’inglese Justin Rose e Phil Mickelson.

Dustin Johnson ha realizzato il secondo 66 (-5) di fila, anche questo con cinque birdie senza bogey.

Francesco Molinari si è fermato per la prima volta dopo 36 buche dall’inizio del tour a ottobre.

Il montepremi è di 7.000.000 milioni di dollari.

Diretta su Sky.

