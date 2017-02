«El Moro» vince la Autunno-Inverno della Canottieri Garda

19/02/2017

Secondo «Yerba del Diablo», terzo «Piccolo Principe», quarto «Pegaso» di Valerio Manfrini, 5° «Whisper» e 6° «Casper»

Il Protagonist 7.5 «El Moro» di Pavoni-Spadini-Giacomini ed Enrico Sinibaldi, ha vinto la «Autunno Inverno Salodiana», 7 regate (scarto del peggior risultato).

El Moro si è imposto anche in due prove delle tre disputate nella giornata finale, relegando gli avversari a 7 punti di distanza.

Secondo è finito «Yerba del Diablo» condotto da Andrea Barzaghi, primo nella penultima manche.

Terzo risale «Piccolo Principe» con il madernese Nicola Travagliati, 4° «Pegaso» di Valerio Manfrini, 5° «Whisper» di Andrea Taddei e 6° «Casper» con il gargnanese Lorenzo Tonini.

Seguono gli skipper Gio’ Panzera, Carlo Apostoli, Gianni Cesare Boventi, Rocco Fanello, Claudio Marzollo, Ezio Leidi, Pietro Bembo, Giovanni Sarti e Guido Giordano.



La «Quantum-Assolo», la pre-regata in solitario della Autunno-Inverno (sempre con i Protagonist), ha visto l’affermazione di Riccardo Barzaghi davanti a Valerio Manfrini e Davide Bianchini, sostituto nella prova di chiusura, da Alberto Azzi a bordo di Casper con un bel secondo posto sulla rotta Salò-Maderno-Salò.

Ottima la partenza per il nuovo vertice della Canottieri Garda, ora guidato dal presidente Marco Maroni, con la Giuria guidata dai giudici internazionali Mino Miniati, Ezio Pozzengo e Giorgino Battinelli.

Nel week end giornate primaverili e venti medio leggeri per tutte le varie gare disputate.

