Pista lunga, ai Mondiali Jr. gran bronzo del team Pursuit femminile

19/02/2017

Nell'ultima giornata della rassegna iridata di Helsinki, in Finlandia, Bonazza, Cristelli e Grisenti colgono un'altra grande medaglia dopo l'argento del Team Sprint

Noemi Bonazza, Chiara Cristelli e Deborah Grisenti.



E dopo l'argento ecco il bronzo. Un'altra giornata da incorniciare per l'Italia ai Mondiali Junior di pista lunga di scena in Finlandia.

A Helsinki le ragazze azzurre raddoppiano, e dopo il secondo posto di ieri nel Team Sprint, centrano oggi il terzo posto con il Team Pursuit.

Il terzetto tricolore formato da Noemi Bonazza (C.P. Piné-Pulinet), Chiara Cristelli (C.P. Piné-Pulinet) e Deborah Grisenti (S.C. Pergine) conferma una volta di più tutto il suo valore e la sua competitività chiudendo con il tempo di 3'27"08 alle spalle soltanto di Olanda e Giappone.

Un'altra perla dunque per la squadra azzurra guidata da Giorgio Baroni che in questa rassegna iridata si è ritagliata uno spazio da autentica protagonista.

Più distaccato invece, come da pronostico, il Team Pursuit Maschile, con Francesco Betti (C.P. Piné-Pulinet), Jeffrey Rosanelli (S.C. Pergine) e Gabriele Galli (H2O Varese) giunti undicesimi in 4'30"79.

«Abbiamo studiato a tavolino la strategia nel migliore dei modi e alla fine è andato tutto bene - spiega l'allenatore azzurro Giorgio Baroni -. Al femminile sono le prime due medaglie di sempre in questa tipologia di gara sia junior che senior: speriamo siano di buon auspicio anche per il futuro".





Le azzurre premiate sul podio.



Nell'ultima prova di giornata poi, la Mass Start, buoni piazzamenti per gli azzurrini con, al femminile Noemi Bonazza 11ª e Deborah Grisenti 22ª. Tra gli uomini è arrivato invece il 13° posto per Gabriele Galli (H2O Varese), unico impegnato degli atleti italiani.

