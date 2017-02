El Trentìn e San Valentìn – Di Cornelio Galas

19/02/2017

«Oscia, te narài ben fora co la sposa almen a San Valentin…»

Do amizi al bar

- Toh, vara chi che casini anca en Parlament. Ma te rendit conto che se te fai a bote come sti chi en ’den bar i ciama subit i carabinieri e po’ te gh’ai na fila de rogne?

- Sì vara, l’altra sera a ’n zerto punto me son domandà: ma sonte su Rai Sport? Hai anticipà la partia de reghbi Italia-Inghilterra?

- Eh no, no se pol miga nar envanti cosita. Tanto paghén semper noi…

- Zà, bevìt qualcòs? O tegnìt tut per dopo?

- Per dopo cossa?

- Oscia, te narài ben fora co la sposa almen a San Valentin…

- Madonaaa, l’è vera. Sat che se no te mel disèvi ti… Grazie sat. Meio che vaga a tor qualcos se no la vèi fora come l’an passà. Che dopo quatro giri de spritz a mezdì me son endromenzà sul canapè e ho trovà en bigliét de la sposa con tante de quele brute parole… oh, no la m’ha parlà per na stimana neh…

- Credo ben. Dai, come se fa a desmentegarse de San Valentin?

- Bon, bon… Grazie del biciér, come l’avés bevù, coro, ne vedem…



Dal fioraio, tra sé e sé.

Diaolpòrco che cóa. Ma tuti ensèma a tor sti fiori… Lamadona!



Alla cassa, un’ora dopo.

- Oh, no l’è per far el solito rotiscatole neh, ma el varda che gh’ero prima mi… e tra l’alter l’è n’ora che son chi en pè co sto màz de rose zamai pasìde…

- Scusi, ma non l’avevo vista …

- Eh dai no ’l m’aveva vist… Ma se peso squasi novanta chili dai… son pù larch che lónch!



La cassiera.

- Vuole anche il bigliettino e una molletta per attaccarlo al cellophane?

- Sì, valà, zà che ghe sén…

- Ecco, allora sono 38 euro e 50.

- Cossa? Squasi quaranta euri per en mazét de rose mèze pasìde, en foietìn de carta, na busta picola e sta moieta che ghe vol la lènt per vederla?

- Mi dispiace ma i prezzi erano esposti sa…

- Va ben va ben… Tanto gh’avé semper resòn vói.



Tira fuori una banconota da 50 euro.

- Ha cinquanta centesimi magari?

- Anca quei volé… lamadona, gnanca el sconto per la cóa… Va ben va ben…



Squilla il telefonino.

- Ciao amore, ma scusa, ti sei dimenticato anche quest’anno che oggi è San Valentino?

- No, no tesoro, l’è che gh’è na cóa tra Riva e Arco che no te digo, vara, vegno subit….”

- Ti ricordi vero che mi hai promesso l’anno scorso che a S.Valentino mi avresti portato fuori a mangiare il pesce… No, dico, ti ricordi vero? E sono sicura che hai prenotato vero? Perché tu hai prenotato vero? Guarda, che non succeda come l’anno scorso che stavolta proprio non lo accetto né come donna, né come moglie, né come mamma… ti aspetto, io sono già pronta…



Lui, tra sé e sé.

- Porco de quel… Oh, completamente desmentegà… Po’ ho pers mesi en quela fioreria… E fat fora anca i zinquanta euri… Diaol de quel… ’Sa faga adès… Ah provo a telefonarghe al me amico Flavio valà… De soliti lì en posto el me lo trova a magnar… E magari el pago pu envanti…

- Pronto? Ciao Flavio, scolta son el Cornelio. Sì, sì ho vist ho vist… sì, el so, el so… Scólta; cambiando discorso, gh’avressit posto per mi e la sposa disente vers l’una? Ah… ah ah… ho capì… Oh ma narìa ben anca en taolin vizin al cesso neh… Ah l’è ocupà anca quel… Va ben ciao… Ciao sì sì el so… Sì sarà per n’altra volta… Ho capì, se telefonévo giust n’ora fa te m’avressi trovà posto… Va ben Flavio ciao….



Al decimo tentativo di prenotazione, dopo mezz’ora.

- Sì, sì… ah mi scusi, sì lo so che all’ultimo minuto… va bene, va bene… Farò come dice lei…va bene.



In auto con la moglie, più tardi.

- Ah te verài che posto t’ho mess ensema st’am… Ah? Te piàsei i fiori?

- Sì bellissimi, ma manca ancora tanto? No sai, non ho fatto nemmeno colazione… una fame…

- No no l’è zamai chi vizin …”



Al ristorante.

- Salve, son el Cornelio, sì quel che ha telefonà (sottovoce) na mezoreta fa…

- Ah sì, ecco, guardi si può accomodare là, appena scopro che qualche prenotazione è saltata la faccio accomodare al tavolo… Porti pazienza sa ma quest’anno a S. Valentino nonostante la crisi abbiamo dovuto disdire non so quante prenotazioni… ma se è fortunato vedrà che al massimo tra mezz’ora, tre quarti d’ora…



La moglie.

- Beh, allora? Dov’è il nostro tavolo?

- Vàra, dev’esserghe stà en disguido i m’ha dit… Perché ha telefonà pre prenotar un che se ciama Cornelio come mi… E alora sat, i deve vegnirghen fora… Dai che entant ne fen portar do patatine e do bicieri de bianco …



Al cameriere, sottovoce.

- El senta, pòdelo portarne do bicieri de vin bianch co do patatine, de numer neh… Ah, el bianco, tapo corona me racomando, quel che costa de men ensoma…

© Riproduzione riservata