Pakistano dà fuoco al proprio letto nell’ospedale di Borgo

19/02/2017

È accaduto nel pomeriggio, ma è stato un gesto più spettacolare che estremo

>

Nel tardo pomeriggio, nel Reparto «SPDC» dell’Ospedale di Borgo Valsugana, un ricoverato di origini pakistane, nato nel 1985, noto per atti d’insofferenza alla propria incolumità, si è fatto prestare l’accendino per… far fuoco.

Ha raccolto un po’ di carta igienica e ha fatto un falò le cui fiamme hanno subito attecchito al letto e agli arredi della sua stanza.

L’intervento precauzionale dei VVFF assieme ai Carabinieri della Compagnia di Borgo chiude l’evento con la dichiarazione di non agibilità della stanza: nessun ferito, danni contenuti.

© Riproduzione riservata