Mattia Cesana 9° al Trofeo Internazionale Optimist di Palamòs

19/02/2017

E comunque è il primo degli italiani tra gli oltre 500 partecipanti di tutta Europa

Buone notizie da Palamos - XXVIII Trofeo Vila de Palamòs con bei parziali dei giovani fragliotti impegnati nella classe Optimist: bel recupero di Mattia Cesana, primo degli italiani tra gli oltre 500 partecipanti e nono finale tra i 6 spagnoli nei primi 10 insieme a belgi, un tedesco e uno svizzero.

Ecco il commento dell'allenatore Mauro Berteotti a fine trasferta.

«Dopo il nulla di fatto di sabato per assenza di vento, domenica a Palamòs - giornata di chiusura della manifestazione Internazionale Optimist, si sono disputate tre belle prove con vento da nord oscillante, con rotazione a destra fino a nord est.

«Bella prestazione di Mattia Cesana, che dopo il 74-8-5 del primo giorno ha iniziato al meglio nella giornata di chiusura con una vittoria parziale, seguita da un quarto e un sesto, fino a chiudere nono nella classifica generale e quinto tra gli under 12.»



Brillanti parziali anche da Tommaso Boccuni e Valerio Mugnano, rispettivamente vincitori nella prima e ultima prova di giornata.

Da segnalare anche l'ottimo secondo nell'ultima regata di Elena Prandi e buone prove anche per Agata Scalmazzi.

«In settimana prossima faremo un allenamento in Liguria per migliorare le partenze: la stagione è appena iniziata; avanti tutta con questa giovane squadra fragliotta che sta facendo importanti esperienze internazionali!»



